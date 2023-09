Belfort : deux listes d’opposition éjectées du dernier magazine municipal

Le texte de la liste Belfort autrement n’a pas non plus été diffusé. Celui-ci n’est arrivé aux autorités municipales que le 25 août, reconnaît-il. Il déplore toutefois que la demande ait été envoyée le 2 août, au cœur de l’été. Il l’a découverte qu’en rentrant de congés et était déjà hors délai. L’élu rappelle que sa liste, composée de deux conseiller municipaux, n’a pas de locaux ni de moyens pour avoir un assistant de groupe. « Pour les autres Belfort Mag, nous avons un calendrier sur l’année », replace-t-il, s’étonnant que ce numéro spécial n’ait pas non plus été anticipé. Il fustige « la méthode d’écrire en plein mois d’août » et estime qu’elle est impolie, regrettant finalement qu’il n’a même pas eu de réponse.