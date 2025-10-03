Belfort : Christophe Grudler devient trésorier national du MoDem

Christophe Grudler a été élu trésorier national du MoDem, le partir de François Bayrou, lors de l’université de rentrée du parti, à L’Isle-sur-la-Sorgue, près d’Avignon. Membre fondateur du MoDem en 2007, il est devenu en 2008 responsable du Mouvement Démocrate pour le Territoire de Belfort, puis coordinateur pour la Franche-Comté. En 2016, il rejoint le Bureau exécutif national, organe de direction du MoDem.

Élu au Parlement européen en 2019 et réélu en 2024 sur la liste commune de Renaissance, Horizons, UDI et MoDem, Christophe Grudler s’est investi plus particulièrement au parlement européen dans les questions industrielles, énergétiques et spatiales. Il a notamment représenté son groupe, Renew Europe dans les négociations de textes comme la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED) ou le règlement pour une industrie zéro nette (NZIA). Depuis 2024, il occupe la fonction de coordinateur de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) pour Renew Europe.