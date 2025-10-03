PUB

Belfort : Christophe Grudler devient trésorier national du MoDem

Christophe Grudler est réélu comme eurodéputé, en photo avec la turbine Arabelle. | ©Le Trois - E.C.
Le Belfortain Christophe Grudler, député européen, a été élu trésorier national du Modem | Le Trois - EC
En bref

Le Belfortain a été élu trésorier de sa formation politique lors des universités d’été.

Christophe Grudler a été élu trésorier national du MoDem, le partir de François Bayrou, lors de l’université de rentrée du parti, à L’Isle-sur-la-Sorgue, près d’Avignon. Membre fondateur du MoDem en 2007, il est devenu en 2008 responsable du Mouvement Démocrate pour le Territoire de Belfort, puis coordinateur pour la Franche-Comté. En 2016, il rejoint le Bureau exécutif national, organe de direction du MoDem.

Élu au Parlement européen en 2019 et réélu en 2024 sur la liste commune de Renaissance, Horizons, UDI et MoDem, Christophe Grudler s’est investi plus particulièrement au parlement européen dans les questions industrielles, énergétiques et spatiales. Il a notamment représenté son groupe, Renew Europe dans les négociations de textes comme la révision de la directive sur les énergies renouvelables (RED) ou le règlement pour une industrie zéro nette (NZIA). Depuis 2024, il occupe la fonction de coordinateur de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (ITRE) pour Renew Europe.

Nos derniers articles

La formation de coiffeur, une des formations diplômantes proposées à l'IFAC de Bethoncourt | Illustration - photo par kaleido-dp de Pixabay

Le CFA du pays de Montbéliard change de nom

Adieu le CFA, vive l’IFAC, Institut de formation accompagnement du Pays de Montbéliard. Le centre de formation basé à Bethoncourt change d’identité pour mieux coller à la réalité de son activité.
,
Cortège de Montbéliard, lors de la manifestation intersyndicale du 2 octobre 2025.

Montbéliard : la crise automobile dans l’esprit des manifestants

700 à 800 personnes ont manifesté à Montbéliard, ce jeudi après-midi. La mobilisation est moindre qu’en septembre, mais les syndicats tiennent toujours le souffle. Et la crise automobile était sur de nombreuses lèvres dans le cortège. Reportage.
Les manifestants ont fait une halte devant la préfecture du Territoire de Belfort pour une prise de parole de l'intersyndicale. | © Le Trois P.-Y.R.

« En haut des couilles en or, en bas des nouilles encore »

Troisième journée de manifestation depuis la rentrée scolaire de septembre, à Belfort ce jeudi matin. Si le nombre de manifestants est en baisse, la motivation subsiste, attisée par l’incertitude sur le budget 2026. Les slogans en témoignent, parfois avec humour.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC