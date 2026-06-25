Belfort : 6 millions à trouver pour rénover la station des eaux



« Elle a 60 ou 65 ans ; il faut la moderniser complètement », a expliqué Damien Meslot, ce mardi 23 juin, lors de la réunion des élus du Grand Belfort.

« Elle », c’est la station des eaux, située dans le quartier du Mont, à Belfort, qui alimente les robinets de l’agglomération. Elle a été construite dans les années soixante. Un chiffrage des travaux présenté aux élus fait état d’un montant total des opérations de plus de 6,7 millions d’euros hors taxes (soit plus de 8 millions d’euros TTC).

A ce stade, le plan de financement n’est pas boulé. Le président du Grand Belfort, a souligné que le financement de l’eau ne repose que « les cotisations des usagers » et que l’Agence de l’eau a d’ores et déjà annoncé la fin des aides pour ce type de travaux : « L’Agence de l’eau ne finance plus rien, a-t-il affirmé. On passe de 60% d’aides à. Pour le financement, on est en train de faire tourner des modèles.» Sur ce point, les élus devraient y voir plus clair en septembre.