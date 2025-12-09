Dans l’auditoire, Aurélie Catallo, experte à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri), a estimé important que la France se préoccupe de l’ampleur de ses dépendances mais a relevé auprès de l’AFP « des incohérences » du discours dans un contexte de limites physiques et de rendements qui plafonnent. « Face au changement climatique, le productivisme a atteint ses limites », a réagi Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne, déplorant une vision de la souveraineté basée sur le « produire plus » et non sur la capacité d’une société à choisir son agriculture et son alimentation.