Alstom : les actionnaires refusent de verser sa prime à l’ancien directeur général

Quelque 50,38% des actionnaires d’Alstom se sont prononcés contre le versement de cette prime de départ, rejetant une résolution en ce sens proposée jeudi, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue dans l’après-midi à Paris et suivie par l’AFP. La résolution 9 reprenait les termes d’un « accord transactionnel » conclu « le 27 février 2026 » entre le conseil d’administration d’Alstom et l’ancien directeur général, a indiqué aux actionnaires Baudouin Prot, ancien directeur général de BNP Paribas, administrateur indépendant d’Alstom qui préside le comité de nominations et de rémunération.