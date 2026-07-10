Alstom : les actionnaires refusent de verser sa prime à l’ancien directeur général

(AFP)
Quelque 50,38% des actionnaires d’Alstom se sont prononcés contre le versement de cette prime de départ, rejetant une résolution en ce sens proposée jeudi, lors de l’assemblée générale qui s’est tenue dans l’après-midi à Paris et suivie par l’AFP. La résolution 9 reprenait les termes d’un « accord transactionnel » conclu « le 27 février 2026 » entre le conseil d’administration d’Alstom et l’ancien directeur général, a indiqué aux actionnaires Baudouin Prot, ancien directeur général de BNP Paribas, administrateur indépendant d’Alstom qui préside le comité de nominations et de rémunération.
Une prime de près d'un million d'euros
Interrogé, Alstom n’a pas souhaité commenter jeudi soir la décision de l’AG, qui est « souveraine », a indiqué un porte-parole. Les actionnaires ont néanmoins approuvé la rémunération de l’ancien dirigeant, qui s’élève pour sa partie fixe à 950 000 euros sur une base annuelle, ainsi que celle de son successeur Martin Sion, venu d’Ariane Group et de Safran, dont la partie fixe annuelle a été réévaluée à 1 050 000 million d’euros.