À Montbéliard, les manifestants ont « jeté à la poubelle » la réforme des retraites

Ce jeudi après-midi, l’Union Locale CGT du Pays de Montbéliard a également demandé le retour de l’âge légal de 62 ans, pour aller progressivement ensuite vers 60 ans.

Le travail use et les dégâts engendrés par ces deux ans de travail supplémentaires inquiètent chaque personne présente. « Quand j’ai pris ma retraite, c’était déjà 62 ans, j’ai mis quasiment deux ans à me remettre avant de pouvoir me considérer en retraite tellement j’étais fatiguée, témoigne Martine Guyot. J’étais dans une espèce de burn-out. »

Pour Bruno Lemerle, « repousser le départ en retraite de 62 à 64 ans, c’est imposer aux salariés les deux années les pires pour enlever les deux années de retraite les meilleures ». Ayant travaillé depuis ses 14 ans, cet ancien salarié de la Peug’ à Sochaux a pu prendre sa retraite à 58 ans. De ce fait, il s’estime d’autant plus légitime pour s’exprimer sur l’âge de départ à 60 ans. « Parce que je suis en retraite, je peux justement témoigner que les plus belles années de retraite sont les premières, parce que c’est le moment où on n’a pas encore les gros soucis de santé. »

À mi-chemin du parcours, la manifestation s’est arrêtée devant la permanence du député Matthieu Bloch (UDR), qui a voté en faveur de la réforme des retraites en 2022. Froissés, déchirés, des petits papiers contenant la mention « 64 ans ? Non merci ! » ont symboliquement été jetés dans la seule poubelle au couvercle vert, sur les quatre poussées en tête du cortège. « On vote dans la poubelle verte parce que la réforme des retraites n’est pas recyclable ! » Lancé ensuite devant la fenêtre de la permanence parlementaire, le sac a interpellé le député Bloch et son équipe présents à l’intérieur. Sorti dans la rue au-devant des manifestants, il a proposé de discuter avec deux d’entre eux. Ce à quoi les manifestants ont répondu qu’il connaissait déjà leurs revendications et qu’eux connaissaient sa position.