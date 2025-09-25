2 120 000 euros pour les collèges du Territoire de Belfort

5 642 élèves sont recensés dans les collèges publics du Territoire de Belfort. Un effectif en baisse de 2,9%, avec 167 élèves en moins qu’en septembre 2024. Ils sont répartis dans 13 collèges.

Le conseil départemental (qui a la charge des collèges, alors que les lycées relèvent de la région et les écoles des communes) a adopté un montant total de dotations de 1 947 740 euros pour 2026. Un fonds de réserve de 172 260 euros a aussi été décidé pour gérer les mauvaises surprises (opérations imprévues, aléas, hausse de l’énergie, hiver rigoureux et fuites d’eau, etc.). Le total de la dotation de fonctionnement est donc de 2 120 000 euros, un montant stable par rapport à l’année précédente.

La répartition est la suivante :