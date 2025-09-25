2 120 000 euros pour les collèges du Territoire de Belfort

5 642 élèves sont recensés dans les collèges publics du Territoire de Belfort. Un effectif en baisse de 2,9%, avec 167 élèves en moins qu’en septembre 2024. Ils sont répartis dans 13 collèges.
Le conseil départemental (qui a la charge des collèges, alors que les lycées relèvent de la région et les écoles des communes) a adopté un montant total de dotations de 1 947 740 euros pour 2026. Un fonds de réserve de 172 260 euros a aussi été décidé pour gérer les mauvaises surprises (opérations imprévues, aléas, hausse de l’énergie, hiver rigoureux et fuites d’eau, etc.). Le total de la dotation de fonctionnement est donc de 2 120 000 euros, un montant stable par rapport à l’année précédente.
La répartition est la suivante :
- collège Châteaudun de Belfort : 117 227 euros
- collège Rimbaud de Belfort : 137 912 euros
- collège Signoret de Belfort : 161 401 euros (dont 7 860 euros pour le fonctionnement de la classe relais départementale)
- collège Vauban de Belfort : 210 858 euros
- collège Vinci de Belfort : 193 830 euros
- collège Saint-Exupéry de Beaucourt : 126 999 euros
- collège Mozart de Danjoutin : 145 228 euros
- collège Ferry de Delle : 181 559 euros
- collège Val de Rosemont de Giromagny : 117 396 euros
- collège Claudel de Montreux-Château : 131 484 euros
- collège Aubrac de Morvillars : 153 539 euros
- collège Colucci de Rougemont-le-Château : 103 542 euros
- collège Goscinny de Valdoie : 166 865 euros
Intertitre
Si ce point n’a pas suscité de grands débats et a été adopté à l’unanimité, la dotation pour les collèges privés a provoqué quelques échanges. Tout d’abord, ce point n’était pas à l’ordre du jour de la séance publique, mais de la commission permanente qui suivait, et qui se déroule à huis clos. A la demande de Bastien Faudot (conseiller départemental d’opposition), Florian Bouquet, président du conseil départemental, a volontiers accepté de l’ajouter à l’ordre du jour. Isabelle Mougin et Bastien Faudot souhaitaient en effet réaffirmer leur position sur la conditionnalité des collèges privés, notamment sur la mixité sociale des enfants accueillis. Le président du conseil départemental a maintenu sa position en expliquant que Notre Dame accueille 18,6% de boursiers et que les collèges de Morvillars et Montreux-Château en accueillent environ 9,3%.
34 665 euros sont donc attribués aux collèges privé (4 votes contre ; 2 abstentions), afin de « contribuer à la réalisation de travaux concernant notamment la sécurité et l’accessibilité, ou à l’acquisition d’équipements dont du matériel informatique »
- collège Sainte-Marie de Belfort: 17 763 euros pour la transformation de deux petites salles de classe en une grande salle
- collège Notre Dame des Anges : 9 407 euros pour le renouvellement de matériels et mobiliers scolaires et pédagogiques (tables, chaises, banquettes et ordinateurs portables)
- collège La Providence (Chèvremont) : une subvention d’un montant de 7 495 euros pour la réalisation de travaux dans les salles de classe et les couloirs (remplacement de luminaires par des LED, changement d’un tableau électrique, pose d’un plafond et mise en peinture de salles).