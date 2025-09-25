PUB

2 120 000 euros pour les collèges du Territoire de Belfort

Rentree college de Giromagy 2021 (CD90 - JF Lami)
Le collège de Giromagny recevra une dotation de 117 396 euros en 2026 | © CD90 JF Lamy

Le conseil départemental du Territoire de Belfort a adopté à l’unanimité ce jeudi 25 septembre le montant de la dotation de fonctionnement pour les collèges du département.

5 642 élèves sont recensés dans les collèges publics du Territoire de Belfort. Un effectif en baisse de 2,9%, avec 167 élèves en moins qu’en septembre 2024. Ils sont répartis dans 13 collèges.

Le conseil départemental (qui a la charge des collèges, alors que les lycées relèvent de la région et les écoles des communes) a adopté un montant total de dotations de 1 947 740 euros pour 2026. Un fonds de réserve de 172 260 euros a aussi été décidé pour gérer les mauvaises surprises (opérations imprévues, aléas, hausse de l’énergie, hiver rigoureux et fuites d’eau, etc.). Le total de la dotation de fonctionnement est donc de 2 120 000 euros, un montant stable par rapport à l’année précédente.

La répartition est la suivante :

  • collège Châteaudun de Belfort : 117 227 euros
  • collège Rimbaud de Belfort : 137 912 euros
  • collège Signoret de Belfort : 161 401 euros (dont 7 860 euros pour le fonctionnement de la classe relais départementale)
  • collège Vauban de Belfort : 210 858 euros
  • collège Vinci de Belfort : 193 830 euros
  • collège Saint-Exupéry de Beaucourt : 126 999 euros
  • collège Mozart de Danjoutin : 145 228 euros
  • collège Ferry de Delle : 181 559 euros
  • collège Val de Rosemont de Giromagny : 117 396 euros
  • collège Claudel de Montreux-Château : 131 484 euros
  • collège Aubrac de Morvillars : 153 539 euros
  • collège Colucci de Rougemont-le-Château : 103 542 euros
  • collège Goscinny de Valdoie : 166 865 euros

Intertitre

Si ce point n’a pas suscité de grands débats et a été adopté à l’unanimité, la dotation pour les collèges privés a provoqué quelques échanges. Tout d’abord, ce point n’était pas à l’ordre du jour de la séance publique, mais de la commission permanente qui suivait, et qui se déroule à huis clos. A la demande de Bastien Faudot (conseiller départemental d’opposition), Florian Bouquet, président du conseil départemental, a volontiers accepté de l’ajouter à l’ordre du jour. Isabelle Mougin et Bastien Faudot souhaitaient en effet réaffirmer leur position sur la conditionnalité des collèges privés, notamment sur la mixité sociale des enfants accueillis. Le président du conseil départemental a maintenu sa position en expliquant que Notre Dame accueille 18,6% de boursiers et que les collèges de Morvillars et Montreux-Château en accueillent environ 9,3%.

34 665 euros sont donc attribués aux collèges privé (4 votes contre ; 2 abstentions), afin de « contribuer à la réalisation de travaux concernant notamment la sécurité et l’accessibilité, ou à l’acquisition d’équipements dont du matériel informatique »

  • collège Sainte-Marie de Belfort: 17 763 euros pour la transformation de deux petites salles de classe en une grande salle
  • collège Notre Dame des Anges : 9 407 euros pour le renouvellement de matériels et mobiliers scolaires et pédagogiques (tables, chaises, banquettes et ordinateurs portables)
  • collège La Providence (Chèvremont) : une subvention d’un montant de 7 495 euros pour la réalisation de travaux dans les salles de classe et les couloirs (remplacement de luminaires par des LED, changement d’un tableau électrique, pose d’un plafond et mise en peinture de salles).

Nos derniers articles

Une épicerie, ouverte de nuit. | ©Éric – Adobe stock – illustration

Montbéliard : la maire interdit les nouvelles épiceries de nuit

À Montbéliard, les épiceries de nuit sont dans le collimateur. La maire vient de signer un arrêté interdisant toute nouvelle ouverture. En parallèle, une opération de police a révélé des infractions allant de la saisie de protoxyde d’azote à la vente illégale de cigarettes électroniques jetables.
Entrée des urgences de l'hôpital Nord-Franche-Comté, à Trévenans.

Légionellose : deux morts en Haute-Saône

Six cas de légionellose, dont deux mortels, ont été identifiés en Haute-Saône entre le 13 août et le 22 septembre, ont annoncé mercredi la préfecture et l'Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne-Franche-Comté.
Jacques Rambur, d'Adevam-FC et Marie Fleury, avocate de TTLA.

En Franche-Comté, l’Adevam ne baisse pas les armes face aux maladies professionnelles

Adevam-FC continue de se battre, depuis huit ans, pour les anciens salariés exposés à l’amiante et à d'autres substances toxiques. Aux côtés d’une avocate, l’association aide les victimes à faire reconnaître leurs maladies professionnelles et à obtenir réparation. Rencontre.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC