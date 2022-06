PSA Sud : l’Agglomération revend 30 hectares pour de l’activité logistique et industrielle

7 millions. L’Agglomération du pays de Montbéliard vend 30 hectares sur le site PSA Sud au groupe BT Immo pour cette somme. En janvier, elle achetait 42 hectares après la mise en vente du site par Stellantis pour 11,55 millions d’euros. Une somme qui avait fait bondir (lire notre article).

Charles Demouge, le président de l’Agglomération, semble rassuré. « C’est une belle somme », argue-t-il. « Au début, il nous proposait moins », explique-t-il à propos du groupe, rencontré lors du salon d’immobilier d’entreprise à Paris, en décembre dernier qui a pour champ d’action l’investissement locatif dans le secteur des bâtiments industriels et logistiques, le développement de bâtiments tertiaires et industriels et la reconversion de sites.

Dans des documents que Le Trois a pu consulter avant le conseil communautaire, le groupe BT Immo, qui se présente comme un groupe d’investisseurs privés qui se positionne essentiellement « sur des opérations immobilières à forte valeur ajoutée »,annonce le rachat pour conduire « un projet mixte, industriel et logistique » avec la perspective de 630 emplois et des partenariats de formation.

Sur le site de PSA Sud, il s’agit, en fait, de deux rachats : le rachat, pour 3,5 millions de deux bâtiments à Exincourt. Et le rachat, aussi pour 3,5 millions de trois bâtiments à Sochaux. Des bâtiments qui sont côte à côte mais délimités sur deux communes différentes.