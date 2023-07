Météo : le Doubs et la Haute-Saône en vigilance orange, le Territoire en jaune

Nouvelle alerte pour risque d’orages ce samedi en Franche-Comté : Météo France a placé quarante-et-un départements en vigilance orange, dont les trois départements francs-comtois du Doubs, de la Haute-Saône et du Jura. Le Territoire de Belfort devrait être moins touché, avec une vigilance de premier niveau : la vigilance jaune. Le nord Franche-Comté devrait être relativement épargné, puisque le plus fort de la perturbation devrait concerner essentiellement l’ouest de la Franche-Comté. Le site de Météo France indique que, « samedi après-midi, des orages se forment principalement sur l’est de la bourgogne (du mâconnais au dijonnais) ainsi que sur une moitié ouest de la Franche-Comté (Jura, Doubs, Haute-Saône). ces orages ne sont pas , mais ils peuvent se montrer particulièrement actifs dans les secteurs de plaine les plus peuplés et le long des axes autoroutiers très fréquentés durant cette journée de chassé-croisé estival. Les phénomènes les plus violents occasionnent une forte activité électrique des précipitations intenses sur de courtes durées pouvant déverser localement 30 à 40 mm en moins d’une heure; des rafales de vent entre 60 et 80 km/h très localement 90 à 100 km/h; des chutes de grêle (grêlons de quelques centimètres) »