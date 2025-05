Marché, boulangerie et cabinet d’ophtalmologie : les Hauts du Miémont accueillent de nouveaux commerces

En 2016, le déménagement de l’hôpital vers Trévenans laissait derrière lui un vaste site à réinventer à Montbéliard. Samuel Adobatti et Arnaud Carrara, promoteurs immobiliers, ont alors racheté les 70 000 m² de plancher avec un projet de reconversion. Résidences, bureaux, commerces, espaces de soins et services se sont progressivement installés. Aujourd’hui, une maison de retraite de 125 logements, une résidence adaptée, des logements étudiants, des professionnels de santé et des commerces (coiffeur, pharmacie, agence d’intérim…) composent le quartier.

En 2022, l’ancienne école d’infirmières a été démolie. Sur cette emprise foncière, d’ici l’été, un marché gourmand et une boulangerie ouvriront leurs portes, annonce la municipalité mardi 27 mai. Aline et Baptiste Fayolle sont à l’origine du premier. Tous deux « passionnés de bons produits », relate la Ville, ils souhaitent « créer un commerce de proximité, convivial et à taille humaine ». Dans leur boutique, ils promettent « une expérience type “marché” » avec une sélection de produits comme « ceux que nous aimerions avoir chez nous dans nos placards ». Légumes frais, sélections de fruits, de fromages, de charcuterie et épicerie fine seront vendus.

Un peu plus loin, la boulangerie d’Anthony Boquestal s’apprête à sortir ses premières fournées. Installé depuis dix ans dans le quartier du Coinot, le boulanger et sa compagne ont choisi de rejoindre les Hauts du Miémont pour accompagner leur développement. Le déménagement « marque une étape importante » de leur activité. Il permettra d’agrandir l’espace de production, d’accueillir la clientèle dans de meilleures conditions, sans renier leurs principes : pains, viennoiseries et pâtisseries maison, fabriqués à partir de produits locaux. Le centre-ville ne sera pas oublié : un dépôt de pain sera maintenu à la rôtisserie Malugani.