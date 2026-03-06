,

Haute-Saône : le nombre de dossiers d’endettement reste stable

Illustration emprunts et budget | © Le Trois P.-Y.R.
45 % des dossiers de surendettement en Haute-Saône sont liés à des dettes de consommation. | Le Trois P.-Y.R.
En bref

La progression du nombre de dossiers de surendettement déposés auprès de la Banque de France a progressé de seulement 0,7 %. Un chiffre bien en-dessous de la moyenne régionale. En revanche, le niveau d’endettement médian est supérieur.

577 dossiers ont été déposés en 2025 auprès de la commission de surendettement du département de la Haute-Saône, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2024 (573 dossiers déposés), selon les chiffres communiqués par la Banque de France et la préfecture de Haute-Saône. A l’échelon régional, la hausse est de 9 %, et au niveau national de 9,8 %. Autant dire que le nombre de dossiers déposés est stable en Haute-Saône.

Rapporté au nombre d’habitants, la Haute-Saône a enregistré 295 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants (304 dossiers pour 100 000 habitants à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté et 267 dépôts pour 100 000 habitants à l’échelle nationale).

L’endettement contracté par l’ensemble des ménages surendettés du département de la Haute-Saône s’établit à 20,4 millions d’euros. Il se répartit de la manière suivante :

  • 45 % sont des dettes à la consommation
  • 29 % sont des dettes immobilières
  • 26 % sont des dettes de charges courantes et autres dettes

L’endettement médian hors immobilier des ménages surendettés s’établit à 20 118 euros (contre 17 575 euros pour la Bourgogne Franche-Comté et 17 951 euros pour la France hexagonale).

L’encours des dettes effacées dans le département de la Haute-Saône s’élève à 5 millions d’euros en 2025, soit 22,5% du montant total des dettes des dossiers clos (contre 21,4 % au niveau régional et 23,6 % dans l’hexagone). Le montant effacé moyen par dossier est de 20 418 euros en Haute-Saône, contre 18 457 euros en Bourgogne Franche-Comté et 19 251 euros en France hexagonale.

Nos derniers articles

,
La chapelle Sainte-Madeleine à Lamadeleine-Val-des-Anges.

Lamadeleine-Val-des-Anges : un habitant sur trois engagé dans les municipales

Avec seulement 46 habitants, Lamadeleine-Val-des-Anges est la commune la moins peuplée du Territoire de Belfort. À l’occasion des élections municipales, deux listes s’affrontent, soit quatorze personnes engagées dans la campagne. On est parti sur les traces de cet engagement politique singulier.
Valérie Gillet, la nouvelle dirigeante d'Advinsi, à Bavilliers, dans les ateliers de l'entreprise.

Bavilliers : reprendre Advinsi, « une évidence » pour Valérie Gillet

En ayant effectué tout son parcours professionnel dans l’industrie, Valérie Gillet n’a pas hésité à racheter l’entreprise dans laquelle elle travaillait lorsque sa propriétaire a décidé de la céder. Son aventure entrepreneuriale a débuté en juillet 2025.
Désincarcération d'un véhicule accidenté, par les pompiers du Doubs.

Clerval : l’A36 coupée suite à un accident de poids lourd

Un poids lourd s’est couché sur les deux voies de l’A36, ce vendredi matin, au niveau de Clerval, dans le sens Besançon-Belfort. La circulation a été totalement rétablie en début d'après-midi.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC