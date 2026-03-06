Haute-Saône : le nombre de dossiers d’endettement reste stable

577 dossiers ont été déposés en 2025 auprès de la commission de surendettement du département de la Haute-Saône, soit une hausse de 0,7 % par rapport à 2024 (573 dossiers déposés), selon les chiffres communiqués par la Banque de France et la préfecture de Haute-Saône. A l’échelon régional, la hausse est de 9 %, et au niveau national de 9,8 %. Autant dire que le nombre de dossiers déposés est stable en Haute-Saône.

Rapporté au nombre d’habitants, la Haute-Saône a enregistré 295 dépôts de dossiers de surendettement pour 100 000 habitants (304 dossiers pour 100 000 habitants à l’échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté et 267 dépôts pour 100 000 habitants à l’échelle nationale).

L’endettement contracté par l’ensemble des ménages surendettés du département de la Haute-Saône s’établit à 20,4 millions d’euros. Il se répartit de la manière suivante :

45 % sont des dettes à la consommation

29 % sont des dettes immobilières

26 % sont des dettes de charges courantes et autres dettes

L’endettement médian hors immobilier des ménages surendettés s’établit à 20 118 euros (contre 17 575 euros pour la Bourgogne Franche-Comté et 17 951 euros pour la France hexagonale).

L’encours des dettes effacées dans le département de la Haute-Saône s’élève à 5 millions d’euros en 2025, soit 22,5% du montant total des dettes des dossiers clos (contre 21,4 % au niveau régional et 23,6 % dans l’hexagone). Le montant effacé moyen par dossier est de 20 418 euros en Haute-Saône, contre 18 457 euros en Bourgogne Franche-Comté et 19 251 euros en France hexagonale.