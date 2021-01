Covid-19 : la prise de rendez-vous pour se faire vacciner suspendue quelques jours dans le Territoire de Belfort

« Tous les plus de 75 ans et ceux qui souffrent d’une pathologie lourde seront vaccinés avant l’ouverture de la vaccination au grand public », a rassuré ce mardi matin Jean-Marie Girier, préfet du Territoire de Belfort. « Il convient de bien avoir à l’esprit que nous sommes au démarrage de cette campagne », a-t-il ajouté. Lorsque des doses supplémentaires arriveront, il sera possible d’ouvrir de nouvelles capacités de vaccination. Les centres vont donc accroître leur activité dans les prochaines semaines. « Tous ceux qui disposent d’un rendez-vous dans les prochains jours sont assurés de disposer de leur première comme de leur deuxième injection », insiste également le préfet.

L’État a commandé 200 millions de doses, « ce qui permettra de faire face aux besoins de la population française », veut rassurer la préfecture. Les livraisons vont se poursuivre.