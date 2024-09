Besançon : Sagan ressuscitée au festival Livres dans la Boucle

Dans un second temps, la chanteuse et romancière Viktor Lazlo lira des extraits choisis dans l’oeuvre de Sagan, accompagnée par l’orchestre Victor-Hugo. Plus de 200 auteurs seront présents jusqu’à dimanche à Besançon, dont grand nombre de personnalités phares de la rentrée littéraire telles qu’Olivier Norek, Kamel Daoud, Yann Queffélec, Cécile Coulon, Alice Zéniter, Olivier Adam, Claudie Gallay ou encore Gaël Faye, ainsi que des auteurs jeunesse et de bande dessinée (Peggy Nille, Erik Lhomme…), sans oublier les écrivains régionaux.