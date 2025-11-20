Un autre cas, également survenu en 2016 dans le même établissement, a été évoqué : celui de Laurence Nicod, 49 ans, décédée en avril après un arrêt cardiaque survenu en salle de réveil, à la suite d’une opération de l’épaule. L’autopsie avait révélé une intoxication à la mépivacaïne et au tramadol. Selon les enquêteurs, Frédéric Péchier pourrait avoir voulu viser Catherine Nambot, qui était opérée le même matin que Laurence Nicod et aurait pu recevoir les produits incriminés. Mme Nambot était la compagne d’un anesthésiste, Sylvain Serri, avec lequel il était en conflit. Les docteurs Péchier et Serri ne se parlaient plus après un différend, quelques semaines auparavant, lors d’un dîner. A la suite de ce conflit, Frédéric Péchier, très contrarié, avait dit à Sylvain Serri qu’il ne prendrait plus aucune responsabilité au sein de la clinique et lui avait reproché d’avoir « cassé son jouet ».

« On s’est posé la question de savoir si le lieu de travail de M. Péchier n’était pas un terrain de jeu pour lui », a avancé le directeur d’enquête à propos de cette curieuse expression. Pour l’avocat de la défense, Randall Schwerdorffer, le différend entre les deux anesthésistes était « anodin » et faire le lien entre cette dispute et des empoisonnements est « aberrant », a-t-il dit à la presse.

Au total, Frédéric Péchier, 53 ans, est jugé pour 30 empoisonnements dont 12 mortels. L’ex-anesthésiste, qui a toujours clamé son innocence, comparaît libre, mais encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu le 19 décembre.