[Récit… humoristique] Coronavirusophobe ou la phobie du coronavirus

Cela fait maintenant un mois que monsieur Tronc n’est pas sorti de chez lui. Il reste cloîtré, toujours dans la même petite pièce qu’est sa chambre. Ses fenêtres sont fermées hermétiquement et les volets sont clos, car il craint que les particules flottant dans l’air extérieur ne soient infestées de molécules de coronavirus. « J’ose à peine respirer et bouger », souffle-t-il derrière les trois masques empilés sur son visage.

Trois masques, en effet. Il faut dire que monsieur Tronc arbore un look assez spécial depuis le début de son confinement. Ses chaussures sont emballées dans un plastique bleu de protection, de ceux qu’on trouve dans les hôpitaux. Il porte deux pantalons et deux pulls à cols roulés, pour assurer l’opacité du moyen de défense et créer une plus importante barrière face au virus. Mais cela ne se voit pas, puisque par-dessus ces couches, une grande tunique blanche et large le recouvre entièrement. Il porte bien entendu plusieurs paires de gants, qui sont badigeonnés régulièrement de gel hydro-alcoolique. Une cagoule blafarde et épaisse voile la totalité de sa tête. Les masques, ainsi qu’une grosse paire de lunettes de soleil, se surajoutent sur cette sorte de montagne difforme. Et pour parfaire ce style atypique, une grande écharpe d’un vert vif éclatant, presque fluorescent, crée une frontière surprenante entre le haut et le bas du corps.

Tout au long de ses journées, enfermé dans son étroite pièce privée de la lumière du jour, monsieur Tronc reste travesti de la sorte. Pour s’occuper, il garde les yeux fixés sur son écran de télévision, et ne perd pas la moindre information de l’avancée de la pandémie. Il est devenu un savant inégalé dans le domaine du coronavirus et de ses dégâts. Dans tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les régions, dans tous les départements, dans toutes les villes, dans tous les villages et dans tous les foyers du monde, Paul Tronc connaît avec une précision mathématique le nombre de contaminations, d’hospitalisations et de décès.

Il a étudié les caractéristiques du SARS-CoV-2 au nanomètre près. Paul Tronc aime se comparer à un chasseur à l’affût. Il plisse les yeux, fronce les sourcils et se courbe d’un air sournois. « Pour vaincre sa proie, il faut d’abord minutieusement la connaître », susurre-t-il d’une voix étouffée par les couches de masques.