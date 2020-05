[Insolite] L’horoscope des confinés du mois de mai

Travail : C’est les vacances, et vous rêvez d’évasion… Figurez-vous qu’un modeste journal lycéen propose chaque semaine une rubrique voyage ! Fabuleux, non ? (ici et ici, et encore là !)

Santé : Vous n’avez vu personne et n’avez pas quitté votre appartement depuis le début du confinement, vous désinfectez votre maison tous les deux jours, et vous avez déjà cousu 5000 masques à quintuple épaisseur (on est jamais trop sûr !). On peut donc s’aventurer à dire que vous n’avez pas le corona…

Amour : Vous avez même refusé de faire un skype avec votre compagnon, par peur d’infection par internet… Votre couple ne le vit pas très bien