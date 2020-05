[Confinement] Quand les lycéens s’essaient au dessin de presse

Le Condorcet à Résidence.- Dans le cadre de l’Éducation aux médias et à l’information, le dessinateur de presse Rodho est intervenu auprès d’une classe de seconde (2G) et du club journal du lycée Condorcet pendant la continuité pédagogique liée au confinement. Ce projet a eu lieu sous forme de classe virtuelle où Rodho a rappelé l’importance de s’informer et notamment de vérifier l’information en croisant ses sources par exemple. Les élèves ont ensuite eu à dessiner en live un dessin autour de la thématique du confinement en suivant les précieuses indications de Rodho, à savoir privilégier une seule idée, économiser le texte, utiliser un graphisme simple mais percutant et des symboles parlants. Une deuxième session a eu lieu où Rodho a commenté tous les dessins réalisés par les élèves et leur a donné des astuces pour les améliorer. Retrouvez quelques réalisations. Particulièrement réussies.