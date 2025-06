Vosges: la justice favorable à la réintroduction du grand tétras

Le rapporteur public avait pointé des arguments qui « paraissent davantage révéler une contradiction de fond » sur le projet, mais pas une invalidité réglementaire. Un dossier complémentaire avait été réalisé par les porteurs du projet, le Parc naturel régional (PNR) des Ballons des Vosges et la préfecture. Le tribunal a également écarté ce moyen.

Le Conseil scientifique du PNR des Ballons des Vosges avait lui aussi alerté sur « le risque d’échec très important » des réintroductions. Sur les oiseaux réintroduits au printemps 2024, seuls deux étaient encore en vie le mois dernier, les autres ayant semble-t-il été dévorés par des prédateurs. Et la dernière opération de capture en Norvège, au printemps, n’a permis le lâcher que de sept nouveaux individus, contre 40 à 50 espérés par le PNR.

Fin mai, la préfète des Vosges Valérie Michel-Moreaux avait déclaré à la presse que la réintroduction du grand tétras constituait un « enjeu fort », sa déclinaison dans les Vosges résultant d’une politique nationale. Elle avait souligné que « beaucoup d’énergie était mise » en oeuvre en faveur de cette réintroduction. Le coût du projet, estimé à 230 000 euros par an, est aussi critiqué par les associations. Mais le tribunal a jugé que ce coût « ne paraît pas excessif au regard de l’objectif de sauvegarde » de l’espèce.

L’accord avec la Norvège permet la capture d’un maximum de 50 oiseaux par an, et de 200 sur cinq ans. Le pays nordique en compte 200 000. La France de son côté compte 4 500 individus, selon le site internet des Parcs nationaux, dont 90% dans les Pyrénées et les autres dans les Cévennes et le Jura. Environ 250 grand tétras étaient recensés dans les Vosges en 1972, quand la population est tombée à « moins de 50 individus en 2019 et a été évaluée à moins d’une dizaine en 2022 dont deux coqs », rappelle le tribunal administratif dans sa décision.