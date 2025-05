Vosges : 7 grands tétras réintroduits, malgré la mortalité

Le Parc naturel régional (PNR) des Ballons des Vosges et la préfecture ont lancé, l’an dernier, cette expérimentation visant à réintroduire le plus gros oiseau terrestre sauvage d’Europe dans le massif, où il est en déclin.

Pour la seconde année, des oiseaux ont été capturés en Norvège et relâchés dans le massif vosgien du Grand Ventron entre le 24 avril et le 6 mai, a annoncé lundi le PNR. Le 6 mai, le décès d’une poule nouvellement réintroduite a été constaté par le PNR, a-t-il précisé à l’AFP. « Les indices retrouvés sur place permettent d’envisager une prédation. »

Il espérait que cette opération permette le lâcher de 40 à 50 nouveaux individus mais ce sont finalement seuls « cinq coqs et deux poules » qui ont rejoint « les deux oiseaux issus de la première translocation » en 2024 et « les oiseaux autochtones estimés à moins de cinq individus ». « Il semblerait que le réchauffement climatique produise aussi ses effets en Norvège », a pointé auprès de l’AFP Dominique Humbert, président de l’association SOS Massif des Vosges, opposée à ce projet.

Les « périodes nuptiales », propices aux captures en Norvège, ont en effet eu lieu « bien plus tôt que prévu » à la suite d’un « hiver avec peu de neige et un printemps exceptionnellement doux » dans le pays, a expliqué le PNR. Cela a « considérablement diminué le nombre d’oiseaux capturables ». Pour les sept oiseaux nouvellement réintroduits, « le transport et le relâcher se sont bien passés » et « les données GPS vont désormais permettre de (les) suivre avec précision ». Mais SOS Massif des Vosges et quatre autres associations environnementales opposées à la réintroduction ont jugé que ce faible nombre d’oiseaux capturés « peut être perçu positivement d’un point de vue éthique, évitant un stress et une mortalité supplémentaires ». Mais « il souligne surtout l’échec du projet au regard de ses objectifs initiaux ».