Une vigilance sécheresse et canicule sur l’ensemble du Doubs

Deux communiqués de presse se sont succédé dans l’après-midi du vendredi 9 août, par la préfecture du Doubs. L’un appelle à la vigilance par rapport à la consommation en eau dans le département. La préfecture indique que malgré les pluies des derniers mois, la vague de chaleur actuelle a pour conséquence d’amenuiser le niveau d’humidité des sols. Elle note aussi une baisse des débits des cours d’eau, particulièrement observée en ce début du mois d’août. « La source du Doubs à Mouthe en constitue une illustration avec une baisse rapide de ces écoulements », détaille la préfecture.

Le deuxième communiqué indique un passage en vigilance jaune canicule à compter du dimanche 11 août, 12 h. La préfecture rappelle les bons gestes à avoir : boire de l’eau régulièrement, se mouiller le corps plusieurs fois par jours (au moins le visage et les avant-bras), ne pas boire d’alcool, éviter les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes, prendre des nouvelles de vos proches et notamment des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, bébés), adapter ses déplacements et penser à ses animaux domestiques.