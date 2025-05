Une polémique sur le comté enflamme le monde politique

Eaux troubles, mousse blanche, odeurs d’égout et poissons morts avaient été signalés entre 2019 et 2020 aux abords de laiteries présentant des défaillances importantes de traitement des eaux usées. Le parquet régional de l’environnement de Besançon avait ouvert des enquêtes. Deux premières fromageries avaient été condamnées en 2022 à de lourdes amendes.

« Prendre des négligences individuelles pour discréditer l’ensemble de la filière ne peut être admis », se défend Alain Mathieu. Devenues sous-dimensionnées, les stations d’épuration des laiteries incriminées déversaient « des eaux non traitées dans la nature, avec un effet catastrophique pour l’environnement », sur un sol très perméable, avait analysé à l’époque le procureur de la République de Besançon Étienne Manteaux. Dans un vaste « plan fromagerie » lancé en 2022, l’autorité préfectorale avait mis en demeure 14 des 96 fromageries du Doubs de mettre en conformité leur installation de traitement ou de réparer les canalisations défectueuses.

La quasi-totalité étaient désormais conformes en 2024, selon la DDETSPP, service de l’État chargé des mutations économiques. Mais pour l’association environnementale SOS Loue et rivières comtoises, l’enjeu est surtout celui de la quantité de lait produit. « En 30 ans, le comté a plus que doublé sa production en passant de 30 000 tonnes en 1991 à 72 000 en 2024 », indique l’association écologiste, pour qui le cahier des charges « ne va pas du tout assez loin ». « Le nombre de vaches n’a certes pas augmenté, mais elles produisent plus de lait qu’avant, c’est-à-dire qu’elles se nourrissent plus et produisent plus d’excréments… ce qui contribue à l’augmentation des nitrates dans nos rivières », résume-t-on à l’association. Le comté est le fromage AOP le plus vendu en France, indique le ministère de l’Agriculture sur son site.