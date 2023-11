Une nouvelle ère des déchets dans le pays de Montbéliard au 1er janvier 2024

Cela fait presque un an que les habitants du pays de Montbéliard s’habituent aux poubelles jaunes, nouveau système de tri généralisé à l’Agglomération voté le 10 mars 2022 par les élus du conseil communautaire. En cette fin novembre, 45 000 foyers ont reçu ou vont recevoir, entre le 27 novembre et le 8 décembre, une facturation à blanc de cette première année de transition. Car la mise en place des poubelles jaunes a été accompagnée de la mise en place d’une taxe incitative dite redevance d’enlèvement des ordures ménagères incitatives (REOMI) qui a permis d’uniformiser le mode de financement dans l’Agglomération. Elle doit permettre de réduire la quantité d’ordures ménagères incinérées très largement : autour de 30%. En 2021, les habitants de l’agglo de Montbéliard produisaient 237 kg de déchets à incinérer par an. En 2022, ce volume est passé à 215 kg. L’objectif est de descendre à 150kg/an/habitants. Le tri doit permettre d’y tendre. « Nous ne pouvons plus faire comme si de rien n’était. Entre 2017 et 2025, l’enfouissement des déchets passera de 17 euros à 65 euros. Cela donne à repenser la manière de faire », avait exposé Daniel Granjon, présentateur du projet et vice-président de Pays de Montbéliard Agglomération (PMA), le 10 mars 2022.