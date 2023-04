Un plan pour sauvegarder le bassin de l’Allan au-delà des frontières administratives

Le bassin de l’Allan, de plus de 1 000 km de cours, traverse trois départements : le Territoire de Belfort, le Doubs, la Haute-Saône. Englobe 158 communes, 240 000 habitants. Et en découlent 4 sous-bassins : la Savoureuse, la Lizaine, l’Allan-Allaine et la Bourbeuse. C’est aussi un bassin avec de nombreuses difficultés : une ressource en eau déficitaire, une qualité qui se dégrade au fur et à mesure, des inondations de plus en plus fréquentes dû, notamment, à une artificialisation de son cours.

Pour tenter de sauvegarder et restaurer le bassin, onze années ont été nécessaires pour élaborer un plan, piloté par la Commission locale de l’eau, avec en son sein 12 maîtres d’ouvrage*. Présenté ce mardi 18 avril à Valdoie, le plan comprend 45 actions et quelques grands axes : restaurer les milieux aquatiques, recharger les nappes et prévenir les inondations. Sécuriser l’alimentation en eau potable du nord Franche-Comté, « reconquérir la qualité des eaux du Sud Territoire », protéger les milieux humides et sensibiliser les élus pour qu’ils s’investissent dans l’aménagement de leur territoire.

En tout, ce sont 31 millions d’euros qui seront injectés. 15,5 millions d’euros pour améliorer la disponibilité de la ressource en eau. 10 millions pour réduire les pollutions. Et 5 millions pour préserver et restaurer les milieux. Des sommes abondées par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse (7,2 millions d’euros) et le Département du Doubs (près d’1 million). Certains projets ont déjà démarrés, notamment à Valdoie :