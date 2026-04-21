Un nouvelle liaison cyclable relie Ronchamp à La Côte

L’hôpital nord Franche-Comté inaugure dix nouveaux cabinets dentaires en son sein. Et à partir de septembre des étudiants en dernière année de formation de chirurgien-dentiste vont renforcer l’équipe de praticiens. Equiper, former, fidéliser : c’est peut-être une formule magique pour pallier le manque général de praticiens qui est en train de se mettre en place à l’hôpital nord Franche-Comté. En tous cas, une formule qui semble très vertueuse.