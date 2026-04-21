Un nouvelle liaison cyclable relie Ronchamp à La Côte

C’est un lien entre deux territoires. 720 mètres qui font la différence. Et qui permettent surtout de voir bien plus loin. La communauté de communes du Pays de Lure (CCPL), où se situe La Côte, et la communauté de communes de Rahin et Chérimont (CCRH), où se situe Ronchamp, ont inauguré une liaison cyclable de 720 mètres entre les deux communes, lundi 20 avril. Montant ? 190 000 euros.
Bientôt une liaison cyclable vers Champagney
« Il sera désormais possible de rejoindre Villersexel voire Rougemont depuis le centre de Ronchamp uniquement en mode déplacement doux », apprécie Benoit Cornu, maire de Ronchamp et président de la CCRH. D’ajouter : « Vers l’est, la liaison entre la Filature de Ronchamp et le collège de Champagney est sérieusement envisagé pour cet automne. »