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Un nouvelle liaison cyclable relie Ronchamp à La Côte

Deux cyclistes sillonnent sur une voie douce.
PMA veut améliorer les liaisons cyclables pour permettre aux habitants de réaliser leurs trajets du quotidien plus facilement, mais aussi encourager le tourisme. | ©Mabel Amber de Pixabay
En bref

Les communautés de communes du pays de Lure et de Rahin et Chérimont ont inauguré une portion cyclable entre Ronchamp et La Côte qui permette de connecter le territoire de Le Corbusier directement au réseau cyclable menant à Villersexel.

C’est un lien entre deux territoires. 720 mètres qui font la différence. Et qui permettent surtout de voir bien plus loin. La communauté de communes du Pays de Lure (CCPL), où se situe La Côte, et la communauté de communes de Rahin et Chérimont (CCRH), où se situe Ronchamp, ont inauguré une liaison cyclable de 720 mètres entre les deux communes, lundi 20 avril. Montant ? 190 000 euros. 

Bientôt une liaison cyclable vers Champagney

« Il sera désormais possible de rejoindre Villersexel voire Rougemont depuis le centre de Ronchamp uniquement en mode déplacement doux », apprécie Benoit Cornu, maire de Ronchamp et président de la CCRH. D’ajouter : « Vers l’est, la liaison entre la Filature de Ronchamp et le collège de Champagney est sérieusement envisagé pour cet automne. »

Une liaison cyclable a été inaugurée le 20 avril entre La Côte et Ronchamp, en Haute-Saône.
Une liaison cyclable a été inaugurée le 20 avril entre La Côte et Ronchamp, en Haute-Saône. | ©DR

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