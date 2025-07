Un incendie en Suisse provoque une pollution du ruisseau de la Coeuvatte

« Une mortalité piscicole anormale a été constatée ce matin, dimanche 13 juillet 2025, sur la commune de Courcelles dans le Territoire de Belfort, ruisseau de la Coeuvatte », indique la préfecture du Territoire de Belfort dans un communiqué de presse, adressé dimanche.

Cette mortalité fait suite à un incendie, qui a détruit une ferme à Coeuve, juste à côté de Porrentruy, en République et Canton du Jura, en Suisse, le jeudi 10 juin, en début de soirée. « Cette mortalité est directement liée aux eaux d’extinction utilisées », confirment les autorités cantonales, ce mardi 15 juillet, dans un communiqué de presse. Des mortalités ont été constatées dans le ruisseau en Suisse et en France. « Environ 95 % de la faune piscicole entre Coeuve et la frontière française ont été décimés », déplore le Canton. « À l’exception de quelques vairons et loches isolés, la totalité des truites (quelques dizaines d’individus) et des chabots (plusieurs centaines) a péri », ajoute le communiqué. « L’état de décomposition des poissons retrouvés indique une mortalité rapide, vraisemblablement survenue dans les minutes ayant suivi le rejet des eaux d’extinction », termine le document.