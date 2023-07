Un chercheur de l’Esta crée un jeu pour comprendre les enjeux énergétiques

« Qu’est-ce que 1 kWh ? Peut-on se passer des énergies fossiles ? Doit-on aller vers plus de sobriété ? Quel est le potentiel des énergies renouvelables ? Combien cela peut-il coûter ? »

Autant de questions auxquelles se propose de répondre l’atelier Ogre, créé par Grégory Kotnarovsky, enseignant-chercheur à l’école supérieure des technologies et des affaires (Esta) de Belfort. Cet ancien ingénieur chez EDF est docteur en sciences de l’ingénieurs et en sciences économiques et de gestion. Il est formateur de la Fresque du climat et maîtrise la méthode du bilan Carbone.

L’atelier Ogre vise « à comprendre et surtout à mesurer les ordres de grandeur des énergies », explique le chercheur, qui veut « rationnaliser » le débat et non pas forcément répondre à la question : faut-il plus d’énergie renouvelable ou plus de nucléaire. Grégory Kotnarovsky replace déjà deux éléments. 80 % de l’énergie mondiale consommée est aujourd’hui fossile et représentent 75 % des émissions mondiale de CO2.

L’atelier Ogre se place dans la continuité des ateliers de la Fresque du Climat et de 2Tonnes, des outils bien connus pour comprendre les mécanismes et les enjeux du dérèglement climatique. Le chercheur leur reproche toutefois de ne pas intégrer la dimension énergétique, pourtant essentielle estime-t-il. Les données citées plus haut montrent le poids de la question énergétique dans les émissions de gaz à effet de serre et la guerre en Ukraine en a replacé les enjeux géopolitiques.