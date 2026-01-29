Un cas de grippe aviaire en Haute-Saône

La surveillance de l’avifaune sauvage par le réseau SAGIR étant renforcée sur l’ensemble du département, la découverte d’oiseaux morts doit être signalée à :

l’antenne départementale de l’office français de la biodiversité (OFB) – Tel: 03 84 76 17 00

ou

ou la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône – Tel: 03 84 97 13 53.

Serge Jacob, préfet de la Haute-Saône, appelle à la vigilance de tous les acteurs, notamment les éleveurs, techniciens de la filière avicole, les détenteurs d’oiseaux (basses-cours, volières, notamment) et les vétérinaires afin de tout mettre en œuvre pour limiter la propagation de ce virus. Cela passe en particulier par une application sans faille des mesures de biosécurité.

Du fait du niveau de risque élevé d’influenza aviaire hautement pathogène sur l’ensemble du territoire national, les mesures de protection sanitaires à mettre en place, en tout lieu, par tout propriétaire ou détenteur de volailles ou d’oiseaux captifs, sont les suivantes :

procéder à la mise à l’abri des animaux détenus ou à leur isolement par des filets, de tout contact avec des oiseaux sauvages

abreuver et nourrir les oiseaux et volailles, strictement à l’intérieur des bâtiments, quelle que soit la nourriture

interdire tout accès aux points d’eau, sauf s’ils sont intégralement sous filet

utiliser des chaussures et vêtements dédiés pour accéder à la partie de l’exploitation où les volailles sont détenues

surveiller quotidiennement les oiseaux et, le cas échéant, signaler sans délai à un vétérinaire tout comportement anormal ou tout signe de maladie de ces derniers.

Pour de plus amples informations sur ces mesures, vous pouvez vous référer au site du ministère de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire accessible ici .

La préfecture de Haute-Saône rappelle que « la consommation de tout produit alimentaire issu de volaille ne présente aucun risque pour l’homme ».