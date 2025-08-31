Toni, hippopotame pygmée, nouvelle recrue du zoo de Mulhouse

Toni, un hippopotame pygmée d'un an devenu une star virale sur Internet, est vu dans son enclos au "Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse", à Mulhouse. | ©Photo by ROMEO BOETZLE / AFP
Toni, un hippopotame pygmée d'un an devenu une star virale sur Internet, est vu dans son enclos au "Parc Zoologique et Botanique de Mulhouse", à Mulhouse. | ©Photo by ROMEO BOETZLE / AFP
Reportage

Elle était la coqueluche du zoo de Berlin, elle est en passe de devenir l'attraction du zoo de Mulhouse : élégante hippopotame pygmée à la peau noire luisante arrivée dans le cadre d'un programme européen pour les espèces menacées, Toni est présentée depuis mercredi au public.

(AFP)

Le mammifère à la silhouette tout en rondeurs a déjà bâti une singulière notoriété depuis sa naissance en juin 2024 au zoo de Berlin, qui a multiplié les vidéos de ses aventures -aquatiques ou terrestres- sur les réseaux sociaux et cumulé des millions de vues.

Désormais adolescente, Toni arrive au Parc zoologique de Mulhouse dans le cadre d’un programme visant à protéger cette espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Elle retrouve sur place Voobadee, un homologue mâle arrivé cet été en provenance de Bâle, et le zoo espère les voir se reproduire dans les trois années qui viennent, a des fins de conservation de l’espèce.

« Dans les parcs où ces hippopotames sont nés, leurs parents respectifs restent des couples reproducteurs, et il est nécessaire de faire partir ces jeunes dans une autre institution afin de créer un nouveau couple », explique Tony Souvignet, responsable du pôle sciences et conservation au parc zoologique de Mulhouse. « Le but c’est de préserver la diversité génétique, pour avoir les populations les plus saines possibles. »

Discrets, timides et hyper curieux

Pour préparer cette arrivée, deux soigneurs ont suivi une formation dans un autre parc accueillant déjà des hippopotames pygmées – bien plus petits que les hippopotames amphibiens – pour les accueillir dans les meilleures conditions.

« J’aime ces animaux, à la fois discrets, timides et hyper curieux. On les habitue à être à l’aise avec nous », indique Enzo Monterosso, soigneur animalier. « Toni est très détendue, Voobadee est plus réservé, il y a donc deux méthodes de désensibilisation a développer avec eux, c’est très enrichissant. »

Selon le Parc zoologique de Mulhouse, la population d’hippopotames pygmées en Europe s’élève à 120 individus présents dans 65 zoos.

Depuis l’ouverture de son espace « Horizon Afrique » début août, le parc mulhousien a annoncé renforcer son soutien financier à des programmes de conservation in situ des espèces, notamment en Côte-d’Ivoire pour les hippopotames pygmées.

Nos derniers articles

Plus de 90% des étudiants de l'IUT nord Franche-Comté déclarent avoir utilisé l'IA dans le cadre de leurs études. (Photo iUT NFC 2025 @gtachet)

L’IUT nord Franche-Comté lance son plan d’action sur l’intelligence artificielle

Former les enseignants, imaginer de nouvelles modalités pédagogiques, connaitre et comprendre les attentes des entreprises, savoir comment les étudiants l’appréhendent et l’utilisent : l’intelligence artificielle (IA) est l’un des enjeux de la rentrée 2025 pour l’IUT de Belfort - Montbéliard. Et pour les années suivantes.
La capitale bourguignonne était en concurrence avec Bordeaux et Reims. Illsutration Image par Couleur de Pixabay

En Bourgogne, une forêt pour protéger la vigne du réchauffement

Au Château de Meursault, en Bourgogne, les vendangeurs coupent les grappes de raisins parfois desséchés, à dix mètres d'une forêt plantée pour aider la vigne à résister aux chaleurs, une initiative novatrice dans l'arsenal des vignerons face au réchauffement.
,
Présentation du FC Sochaux-Montbéliard version 2025-2026, le 1er août, au stade Bonal.

Victoire lors du match à domicile du FCSM contre le Stade Briochin

Les joueurs du FCSM a joué vendredi 29 août à 19 h 30 contre le le stade Briochin, lors d'un match à domicile. Ils ont réussi à s'imposer 2 à 0.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC