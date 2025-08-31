Toni, hippopotame pygmée, nouvelle recrue du zoo de Mulhouse

Le mammifère à la silhouette tout en rondeurs a déjà bâti une singulière notoriété depuis sa naissance en juin 2024 au zoo de Berlin, qui a multiplié les vidéos de ses aventures -aquatiques ou terrestres- sur les réseaux sociaux et cumulé des millions de vues.

Désormais adolescente, Toni arrive au Parc zoologique de Mulhouse dans le cadre d’un programme visant à protéger cette espèce classée « en danger » sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Elle retrouve sur place Voobadee, un homologue mâle arrivé cet été en provenance de Bâle, et le zoo espère les voir se reproduire dans les trois années qui viennent, a des fins de conservation de l’espèce.

« Dans les parcs où ces hippopotames sont nés, leurs parents respectifs restent des couples reproducteurs, et il est nécessaire de faire partir ces jeunes dans une autre institution afin de créer un nouveau couple », explique Tony Souvignet, responsable du pôle sciences et conservation au parc zoologique de Mulhouse. « Le but c’est de préserver la diversité génétique, pour avoir les populations les plus saines possibles. »