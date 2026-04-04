Territoire : l’eau au cœur de la saison de la Maison de l’environnement

« L’eau, pour la vie » est le thème de la saison 2026 de la Maison départementale de l’environnement du Malsaucy. Elle propose d’avril à novembre des expositions, des sorties nature et des animations pour sensibiliser le public aux enjeux de l’eau, de la biodiversité et de la préservation des milieux naturels.

La saison débute avec une exposition consacrée au retour du castor, du 1er avril au 31 mai. Disparue du département, cette espèce emblématique fait progressivement son retour, signe encourageant pour la qualité des cours d’eau. L’exposition a été réalisée par des élèves de Morvillars, dans le cadre d’un projet pédagogique mené avec la Maison départementale de l’environnement.

Autre nouveauté : une maquette spectaculaire de rivière, conçue par la Fédération de pêche de Haute-Saône. Elle permettra de comprendre, de façon ludique, le fonctionnement d’un cours d’eau. Des démonstrations seront proposées tout au long de la saison.

D’autres espèces liées à l’eau seront également mises à l’honneur : la loutre d’Europe et le balbuzard pêcheur, encore rares dans la région.

La saison sera rythmée par plusieurs rendez-vous :

Du 4 au 19 avril : Vivre la nature en famille — activités nature pour petits et grands

10 mai : Parcours du cœur, avec la Fédération française de cardiologie

Du 13 au 31 mai : fête de la nature et découverte des Espaces naturels sensibles

Du 22 juillet au 11 octobre : Explorations du Lab’nature

Du 14 et 17 octobre : Bébé nature

Du 17 et 18 octobre : Journées nationales de l’architecture – Construire avec l’eau

Du 19 octobre au 1er novembre : prendre soin du vivant

La saison 2026 met particulièrement à l’honneur les Espaces naturels sensibles (ENS) du département, avec des visites guidées: pelouse à orchidées de Chèvremont, étang Colin à Chaux, marnière de Foussemagne, étang de la Grille entre Florimont et Suarce et corne nord du Malsaucy.

Le Lab’nature, tiers lieu participatif dédié à la transition écologique, continue de se développer avec 28 projets retenus en 2026. Les résultats seront présentés au public durant l’été et l’automne.