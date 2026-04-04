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Territoire : l’eau au cœur de la saison de la Maison de l’environnement

Les animations et expos reprennent à la Maison de l'environnement du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort.
Les animations et expos reprennent à la Maison de l'environnement du Malsaucy, dans le Territoire de Belfort. | © CD90 - Jean-François Lami

La Maison départementale de l’environnement, au Malsaucy, rouvre ses portes.

« L’eau, pour la vie » est le thème de la saison 2026 de la Maison départementale de l’environnement du Malsaucy. Elle propose d’avril à novembre des expositions, des sorties nature et des animations pour sensibiliser le public aux enjeux de l’eau, de la biodiversité et de la préservation des milieux naturels.
La saison débute avec une exposition consacrée au retour du castor, du 1er avril au 31 mai. Disparue du département, cette espèce emblématique fait progressivement son retour, signe encourageant pour la qualité des cours d’eau. L’exposition a été réalisée par des élèves de Morvillars, dans le cadre d’un projet pédagogique mené avec la Maison départementale de l’environnement.
Autre nouveauté : une maquette spectaculaire de rivière, conçue par la Fédération de pêche de Haute-Saône. Elle permettra de comprendre, de façon ludique, le fonctionnement d’un cours d’eau. Des démonstrations seront proposées tout au long de la saison.
D’autres espèces liées à l’eau seront également mises à l’honneur : la loutre d’Europe et le balbuzard pêcheur, encore rares dans la région.
La saison sera rythmée par plusieurs rendez-vous :

  • Du 4 au 19 avril : Vivre la nature en famille — activités nature pour petits et grands
  • 10 mai : Parcours du cœur, avec la Fédération française de cardiologie
  • Du 13 au 31 mai : fête de la nature et découverte des Espaces naturels sensibles
  • Du 22 juillet au 11 octobre : Explorations du Lab’nature
  • Du 14 et 17 octobre : Bébé nature
  • Du 17 et 18 octobre : Journées nationales de l’architecture – Construire avec l’eau
  • Du 19 octobre au 1er novembre : prendre soin du vivant

La saison 2026 met particulièrement à l’honneur les Espaces naturels sensibles (ENS) du département, avec des visites guidées: pelouse à orchidées de Chèvremont, étang Colin à Chaux, marnière de Foussemagne, étang de la Grille entre Florimont et Suarce et corne nord du Malsaucy.
Le Lab’nature, tiers lieu participatif dédié à la transition écologique, continue de se développer avec 28 projets retenus en 2026. Les résultats seront présentés au public durant l’été et l’automne.

Les horaires

La Maison de l’environnement du Territoire de Belfort est ouverte aux horaires suivants :

  • Du 4 au 19 avril tous les après-midis de 14h à 18h
  • Du 20 avril au 31 mai : mercredi, dimanche de 14h à 18h
  • Du 22 juillet au 30 août : du mercredi au dimanche de 14h à 18h
  • Du 2 septembre au 14 octobre : mercredi, dimanche de 14h à 18h
  • Du 17 octobre au 1er novembre tous les après-midis de 14h à 18h
  • Du 4 au 8 novembre : mercredi, dimanche de 14h à 18h
  • Ouvertures exceptionnelles : 1er mai, 8 mai, 14 mai

 

Renseignements :

03 84 29 18 12
www.territoiredebelfort.fr/mde

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