Territoire de Belfort : opération déménagement pour les cigognes

À Fontenelle, dans le Territoire de Belfort, un nid de cigognes a provoqué des coupures d’alimentation de l’éclairage public, durant l’hiver 2025-2026. La commune a alerté Enedis en janvier, qui a décidé de déplacer ce nid.
L’opération s’est déroulée ce jeudi 12 mars, en début d’après-midi. Une équipe d’Enedis a procédé à l’enlèvement du nid du poteau électrique sur lequel les cigognes l’avaient construit, et l’a aussitôt replacé sur un panier dressé au-dessus d’un pylône érigé spécialement par Enedis, de l’autre côté de la route. « Il faut que le nid soit replacé à moins de 150 mètres de son emplacement initial », explique Jean Becker, secrétaire général de la ligue de protection des oiseaux (LPO) Bourgogne-Franche-Comté et référent cigognes dans le Territoire de Belfort. « S’il n’y a pas de terrain communal disponible, on demande alors à un propriétaire privé son accord pour créer un nouvel emplacement », poursuit-il. Une quarantaine de clients de Fontenelle ont subi une coupure de courant d’une heure trente ; ils ont été avisés par courrier une vingtaine de jours avant l’opération.
Les nids de cigognes sont déplacés uniquement s’ils provoquent un risque pour le réseau électrique, pour les usagers (chutes de branches du nid) ou pour les cigognes elles-mêmes (risques d’électrocution). Un nid pèse environ 500 kg et, souvent, les poteaux électriques ne peuvent supporter ce poids. Une fois le nid déplacé, un dispositif dissuasif est installé sur son ancien emplacement : une girouette, à Fontenelle.
Le déménagement des nids de cigognes à faire avant le 15 mars
Les nids ne peuvent être déplacés qu’en l’absence d’œuf de cigogne et, si possible, avant le retour des cigognes. Raison pour laquelle les déplacements ne sont plus autorisés à partir du 15 mars, et jusqu’à fin septembre. Outre Fontenelle, ce jeudi 12 mars, Enedis a procédé au déplacement de nids à Grandvillars et Boron. Un nid a été déplacé ce vendredi à Bavilliers par RTE.
Enedis a déplacé 20 nids en 2024 en Bourgogne-Franche-Comté. L’entreprise consacre 80 000 euros à la biodiversité dans la région, dont le déplacement de nids de cigognes. Pour cela, elle a engagé un partenariat avec la LPO, qui est présente lors du déplacement de chaque nid. Enedis a aussi l’obligation de déposer un dossier de demande à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (Dreal), dans lequel elle doit justifier du motif de déplacement du nid et de la mesure compensatoire envisagée (en l’occurrence, l’installation sur un nouvel emplacement).
En voie de disparition dans les années 1980, les cigognes sont maintenant en développement. Les hivers plus courts et la modification des couloirs migratoires provoquent leur installation dans des secteurs limitrophes de l’Alsace. 95 nids ont été recensés dans le Territoire de Belfort en 2025, indique Jean Becker, avec 155 jeunes à l’envol.
À Fontenelle, dès jeudi soir, le couple de cigognes avait repris possession de son nid, à sa nouvelle adresse.