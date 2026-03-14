Territoire de Belfort : opération déménagement pour les cigognes

À Fontenelle, dans le Territoire de Belfort, un nid de cigognes a provoqué des coupures d’alimentation de l’éclairage public, durant l’hiver 2025-2026. La commune a alerté Enedis en janvier, qui a décidé de déplacer ce nid.

L’opération s’est déroulée ce jeudi 12 mars, en début d’après-midi. Une équipe d’Enedis a procédé à l’enlèvement du nid du poteau électrique sur lequel les cigognes l’avaient construit, et l’a aussitôt replacé sur un panier dressé au-dessus d’un pylône érigé spécialement par Enedis, de l’autre côté de la route. « Il faut que le nid soit replacé à moins de 150 mètres de son emplacement initial », explique Jean Becker, secrétaire général de la ligue de protection des oiseaux (LPO) Bourgogne-Franche-Comté et référent cigognes dans le Territoire de Belfort. « S’il n’y a pas de terrain communal disponible, on demande alors à un propriétaire privé son accord pour créer un nouvel emplacement », poursuit-il. Une quarantaine de clients de Fontenelle ont subi une coupure de courant d’une heure trente ; ils ont été avisés par courrier une vingtaine de jours avant l’opération.

Les nids de cigognes sont déplacés uniquement s’ils provoquent un risque pour le réseau électrique, pour les usagers (chutes de branches du nid) ou pour les cigognes elles-mêmes (risques d’électrocution). Un nid pèse environ 500 kg et, souvent, les poteaux électriques ne peuvent supporter ce poids. Une fois le nid déplacé, un dispositif dissuasif est installé sur son ancien emplacement : une girouette, à Fontenelle.