Risques d’inondations de la Loue dans le Doubs et le Jura

Météo France a placé six départements de l’est de la France en vigilance orange ce lundi après-midi, 24 novembre, en raison des fortes pluies et des risques d’inondation. Parmi ces six départements figurent le Doubs et le Jura, en Franche-Comté ; les autres départements sont l’Ain, la Haute-Savoie, l’Isère, et la Savoie.

La perturbation traverse la France du sud-ouest au nord est. « Depuis dimanche soir, indique Météo France, il est tombé entre 30 et 50 mm de l’ouest du Massif central à la Gironde (jusqu’à 59 mm à Bordeaux et 80 à 120 mm sur les monts du Cantal). Sur les Alpes du nord et le sud du massif du Jura, Météo-France a relevé entre 50 et 80 mm (jusqu’à 100 à 130 mm sur les massifs de la Chartreuse et des Bauges). Il a abondamment neigé au-dessus de 1800 m, avec par exemple 80 cm relevés à la Plagne (73, 2100 m d’altitude). Sur la Gironde, la Dordogne, la Corrèze, le gros des pluies est à présent terminé. »

En revanche, sur « les Savoies, l’Isère, et l’Ain, la perturbation reste active encore quelques heures en cette fin d’après-midi, et continue d’arroser les massifs du Jura et des Alpes avec une limite pluie-neige aux alentours de 1800 m sur les pré-Alpes et le Jura, s’abaissant vers 1200 m en soirée. On attend encore 15 à 20 mm d’ici la soirée sur ces massifs, voire localement jusqu’à 30 mm supplémentaires. Ce qui donnera sur l’épisode débuté hier soir des cumuls de pluie compris entre 60 et 100 mm, localement 120 à 150 mm ».

Météo France prévoit ainsi des crues importantes de la Loues dans le Jura et dans le Doubs. Sur le site de Vigiecrue, la Loue est en effet en vigilance orange, l’Allan et le Doubs en vigilance jaune. La Savoureuse reste classée en vert en ce lundi soir.