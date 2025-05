Quand la forêt structure l’économie et subit le climat

Dans l’Arc jurassien, les forêts prédominent. Plus de 40% de la surface totale du territoire arbore une couverture sylvestre. S’étendant de part et d’autre de la frontière franco-suisse, les forêts de chaque côté sont bien plus boisées que la moyenne de leur pays respectif. En conséquence, la filière forêt-bois est très développée sur le territoire, relève L’Ostaj, qui regroupe l’Insee Bourgogne-Franche-Comté et les Services de statistique de Neuchâtel et Vaud. Ensemble, ils ont conduit une étude transfrontalière, intitulée « Forêt et récolte du bois dans l’Arc jurassien » pour en comprendre la dynamique, présentée ici en cinq points-clés.