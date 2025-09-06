Où et quand regarder l’éclipse de Lune dimanche 7 septembre ?

Les conditions sont les mêmes partout en France, pour l’observer. Ce qui change, c’est donc l’heure de lever de la Lune, suivant où vous êtes en France hexagonale. « Plus on est à l’Est et plus la Lune se lève tôt », précise la Cité de l’Espace. À Belfort et Montbéliard, le lever est à 19 h 59. La fin de la totalité de l’éclipse est à 20 h 52. La sortie de l’ombre de la Terre est programmée à partir de 21 h 56. Et elle quittera la pénombre de la Terre à 22 h 55. « Une éclipse de Lune est un phénomène relativement «lent», ce qui laissera le temps sur le territoire métropolitain de bien profiter du reste du spectacle », indique la Cité de l’Espace.