Où et quand regarder l’éclipse de Lune dimanche 7 septembre ?

Qu’est-ce qu’une éclipse de Lune ?
Lors d’une éclipse de Lune, le satellite naturel de la Terre passe dans l’ombre de la planète. Concrètement, la Terre se situe entre le Soleil et la Lune. Lorsqu’on l’observe, cela donne l’impression que la Lune est progressivement « grignotée », explique la Cité de l’Espace. D’ajouter : « Lors de la totalité [de l’éclipse], la Lune est intégralement dans cette ombre et prend des teintes rouges ou cuivrées plus ou moins sombres et prononcées en fonction de différents facteurs, dont la composition de l’atmosphère terrestre à ce moment. » Cette caractéristique lui vaut le surnom de « Lune de sang ».
Comment l’observer ?
« Contrairement à une éclipse solaire, une éclipse de Lune peut être observée sans danger pour la vue », rassure la Cité de l’espace, qui explique ce phénomène astrologique. Pour en profiter au mieux, « il faut privilégier un lieu où l’horizon Est sera totalement dégagé ». La Lune se lèvera déjà éclipsée, donc sa teinte rougeâtre sera observée non loin de la ligne d’horizon. Plus vous êtes à l’Est, plus elle sera haute dans le ciel pour l’observer lors du maximum de l’éclipse : il est à 20 h 11 à Belfort-Montbéliard, selon la carte interactive de l’observatoire de Paris. Des lunettes astronomiques permettent cependant de mieux regarder la Lune, d’observer les nuances de couleurs ou encore les cratères visibles à sa surface.
Quand l’observer ?
Les conditions sont les mêmes partout en France, pour l’observer. Ce qui change, c’est donc l’heure de lever de la Lune, suivant où vous êtes en France hexagonale. « Plus on est à l’Est et plus la Lune se lève tôt », précise la Cité de l’Espace. À Belfort et Montbéliard, le lever est à 19 h 59. La fin de la totalité de l’éclipse est à 20 h 52. La sortie de l’ombre de la Terre est programmée à partir de 21 h 56. Et elle quittera la pénombre de la Terre à 22 h 55. « Une éclipse de Lune est un phénomène relativement «lent», ce qui laissera le temps sur le territoire métropolitain de bien profiter du reste du spectacle », indique la Cité de l’Espace.
Quid de la météo ?
La vraie question est donc liée à la météo : celle-ci permettra-t-elle de bénéficier d’un ciel dégagé pour observer l’éclipse ? Et c’est Météo Franc-comtoise qui donne les indications : « Le soleil prévu dimanche pourrait rapidement s’effacer à l’arrivée d’un épais voile nuageux pour la soirée sur une partie de la France… mais c’est encore incertain alors soyez attentifs aux prochains bulletins météo. »