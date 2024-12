Nord Franche-Comté : la voiture toujours reine malgré un recul des déplacements

Commandée par le syndicat mixte des transports en commun (SMTC) et cofinancée par l’Union européenne, la région Bourgogne-Franche-Comté, L4etAT et le pôle métropolitain, cette enquête vise à élaborer une carte des usages de la mobilité. L’objectif est de développer des politiques adaptées pour réduire la dépendance à la voiture et promouvoir des alternatives plus durables.

Les premiers enseignements permettront de définir des actions concrètes d’ici le premier semestre 2025, alors que les objectifs nationaux prévoient une baisse de 30 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports d’ici 2030, bien au-delà de la réduction annuelle actuelle de 1,4 %.