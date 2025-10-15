Mulhouse : une panthère de l’Amour inséminée pour sauver l’espèce

Khala, 15 ans, s’agite furieuse dans son enclos du zoo de Mulhouse à la vue du fusil hypodermique qui va lui administrer une fléchette anesthésiante. Dans quelques minutes, la magnifique femelle de 35 kilos à la robe noire et or dormira les yeux ouverts sur une table d’opération, avec sept vétérinaires à son chevet, dont deux venus de Berlin dans le cadre d’un programme européen de protection. « Il s’agit d’une première mondiale », assure le vétérinaire Benoît Quintard, directeur du Parc zoologique et botanique de Mulhouse et référent du programme d’élevage européen de la panthère de l’Amour. Plus tôt dans la matinée, Khala s’est bien accouplée une nouvelle fois avec Baruto, 14 ans. Mais ces amours n’ont jusqu’à présent pas été couronnées de succès et les vétérinaires vont tenter d’aider la nature.