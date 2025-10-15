PUB

Mulhouse : une panthère de l’Amour inséminée pour sauver l’espèce

Barouto, une panthère d'Amour, un mâle de 14 ans, participe à une insémination artificielle pour Khala, une femelle de 15 ans, accueillie au zoo de Mulhouse.
Barouto, une panthère d'Amour de 14 ans participe à une insémination artificielle pour pour Khala, une femelle de 15 ans, accueillie au zoo de Mulhouse. | ©Roméo Boetzle – AFP
Il ne reste que quelques dizaines panthère de l'Amour dans la nature, aux abords du fleuve qui marque la frontière sino-russe. C'est l'espèce de félin la plus menacée au monde. Le zoo de Mulhouse en accueille une. La semaine dernière, elle a subi une insémination artificielle ; les vétérinaires espèrent bientôt un heureux événement.

Khala, 15 ans, s’agite furieuse dans son enclos du zoo de Mulhouse à la vue du fusil hypodermique qui va lui administrer une fléchette anesthésiante. Dans quelques minutes, la magnifique femelle de 35 kilos à la robe noire et or dormira les yeux ouverts sur une table d’opération, avec sept vétérinaires à son chevet, dont deux venus de Berlin dans le cadre d’un programme européen de protection. « Il s’agit d’une première mondiale », assure le vétérinaire Benoît Quintard, directeur du Parc zoologique et botanique de Mulhouse et référent du programme d’élevage européen de la panthère de l’Amour. Plus tôt dans la matinée, Khala s’est bien accouplée une nouvelle fois avec Baruto, 14 ans. Mais ces amours n’ont jusqu’à présent pas été couronnées de succès et les vétérinaires vont tenter d’aider la nature.

Baruto, 50 kilos, passe en premier sur le billard. Comme dans une salle d’opération, un tube à oxygène lui passe entre les crocs, une intraveineuse lui injecte en permanence des produits anesthésiants et son coeur est relié à un électrocardiogramme au bipbip stressant. Alors que sa longue queue tachetée pend dans le vide, Baruto, à son corps défendant, se fait raser les testicules avant qu’un vibromasseur ne lui stimule la prostate.
Le professeur Thomas Hildebrandt, de l’Institut Leibniz pour la recherche zoologique et la vie sauvage (IZW) – un organisme basé à Berlin spécialisé dans la reproduction des espèces menacées – va pouvoir récupérer dans un flacon une petite quantité de sperme au bout du fin pénis rose de l’animal.

"Une chance sur deux"

Au tour de Khala de passer sur la table d’opération. Elle a d’abord droit à une échographie rectale afin d’examiner l’utérus. « Bonne nouvelle : elle a ovulé. Mauvaise nouvelle: il y a des kystes », révèle le professeur Hildebrandt. Cela signifie que même si un ovule est fécondé, il y a un risque qu’il ne parvienne pas à s’accrocher aux parois de l’utérus.

Le vétérinaire introduit néanmoins dans la vulve de l’animal une sonde reliée à une seringue dans laquelle se trouve le sperme du mâle. Il appuie tout doucement sur la gâchette pour expédier le liquide dans l’utérus. « Il faut être patient. Si on va trop vite, ça pourrait ressortir », explique sa collègue Susanne Holtze, qui estime à « environ une chance sur deux » la probabilité d’une grossesse – et donc d’une naissance trois mois plus tard.

Pour multiplier les chances de fécondation, il convient d’exciter Khala, comme si elle se trouvait en plein accouplement et qu’un mâle lui mordait la nuque. Le Dr Quintard se charge de lui masser vigoureusement le cou, sous les commentaires grivois de ses collègues. « Tu peux faire les bruits aussi ? » lui demande-t-on. Après une pesée, Khala retourne dans son enclos avant une ultime piqûre pour la réveiller.

Patrimoine génétique

Classé « en danger critique d’extinction » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), l’animal est victime de la réduction de son habitat, de la raréfaction de certaines de ses proies et de consanguinité. Khala et Baruto n’ont pas été choisis au hasard: leur patrimoine génétique a été jugé suffisamment varié pour renforcer la diversité de l’espèce.

La semence de Baruto n’a d’ailleurs pas été entièrement inséminée chez Khala: une partie sera conservée « pour que si jamais il se passe quoi que ce soit avec lui, on ait encore son pool génétique, potentiellement, pour de futures inséminations », explique le Dr Quintard. D’où « l’importance » des quelque 250 panthères de l’Amour en captivité dans le monde, au « patrimoine génétique bien plus important que celles encore présentes dans la nature ».

En Chine, l’Administration nationale des forêts se veut plus optimiste: grâce à un programme de protection lancé en 2017, elle assure que le nombre d’individus est repassé de 42 à 80 cette année. Le beau félin est cependant indirectement victime de la guerre en Ukraine: un programme de réintroduction en Russie est désormais suspendu.

