Météo France redoute de fortes pluies dans le nord Franche-Comté

Une « goutte froide » va stationner sur la France et provoquer fortes pluies avec risques d’inondation, selon Météo France, qui vient de placer le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône en vigilance orange (ainsi que la Nièvre, l’Yonne, les Vosges et le Haut-Rhin). « En lien avec une goutte froide positionnée sur le pays, de fortes pluies orageuses se produisent ce mercredi entre la Bourgogne, la Franche-Comté et le sud du Grand-Est. Un front pluvieux quasiment stationnaire se met ensuite en place dans la nuit de mercredi à jeudi sur les Vosges, le Haut-Rhin et le nord de la Franche-Comté », indique Météo France dans son bulletin de vigilance.
Selon Météo France, « en début d’après-midi de mercredi, de fréquents orages se forment sur une partie de la Franche-Comté, ainsi que des Vosges au Haut-Rhin. En l’absence de flux marqué, ces orages se montrent peu mobiles. Ces cellules orageuses peuvent apporter des quantités importantes de pluie et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas. On attend souvent des quantités de l’ordre de 15 à 30 millimètres en parfois moins d’une heure et par accumulation, 50 à 70 mm en l’espace de douze heures, localement plus. Jeudi, les pluies ne régressent que lentement vers l’est, pouvant encore apporter des cumuls supplémentaires jusqu’à la mi-journée. L’épisode devrait alors prendre fin dans l’après-midi de jeudi, avec des pluies faibles continues résiduelles. »
Consignes de sécurité
La préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué, insiste particulièrement sur les risques dans le nord Territoire : « Des pluies sont attendues sur le Territoire de Belfort, [peuvent] s’accumuler jusqu’à 70 mm localement. Ces cellules orageuses peuvent apporter des quantités importantes de pluie et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas, notamment dans le sud du massif des Vosges. »
Elles rappelle également les consignes de sécurité en de telles circonstances :
- Ne pas prendre sa voiture et reporter ses déplacements
- Se soucier des personnes proches, de ses voisins et des personnes vulnérables
- S’éloigner des cours d’eau
- Ne pas sortir et s’abriter dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre
- Ne s’engager en aucun cas, à pied sur une voie immergée