Météo France redoute de fortes pluies dans le nord Franche-Comté

Une « goutte froide » va stationner sur la France et provoquer fortes pluies avec risques d’inondation, selon Météo France, qui vient de placer le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône en vigilance orange (ainsi que la Nièvre, l’Yonne, les Vosges et le Haut-Rhin). « En lien avec une goutte froide positionnée sur le pays, de fortes pluies orageuses se produisent ce mercredi entre la Bourgogne, la Franche-Comté et le sud du Grand-Est. Un front pluvieux quasiment stationnaire se met ensuite en place dans la nuit de mercredi à jeudi sur les Vosges, le Haut-Rhin et le nord de la Franche-Comté », indique Météo France dans son bulletin de vigilance.

Selon Météo France, « en début d’après-midi de mercredi, de fréquents orages se forment sur une partie de la Franche-Comté, ainsi que des Vosges au Haut-Rhin. En l’absence de flux marqué, ces orages se montrent peu mobiles. Ces cellules orageuses peuvent apporter des quantités importantes de pluie et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas. On attend souvent des quantités de l’ordre de 15 à 30 millimètres en parfois moins d’une heure et par accumulation, 50 à 70 mm en l’espace de douze heures, localement plus. Jeudi, les pluies ne régressent que lentement vers l’est, pouvant encore apporter des cumuls supplémentaires jusqu’à la mi-journée. L’épisode devrait alors prendre fin dans l’après-midi de jeudi, avec des pluies faibles continues résiduelles. »