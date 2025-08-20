Météo France redoute de fortes pluies dans le nord Franche-Comté

La carte de vigilance de Météo France de ce mercredi 20 août. Le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône sont en vigilance orange. (doc Météo France)
La carte de vigilance de Météo France de ce mercredi 20 août. Le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône sont en vigilance orange. (doc Météo France)

Onze départements viennent d’être placés en vigilance orange ce mercredi : les prévisionnistes de Météo France annoncent de fortes pluies pouvant provoquer des inondations.

Une « goutte froide » va stationner sur la France et provoquer fortes pluies avec risques d’inondation, selon Météo France, qui vient de placer le Doubs, le Territoire de Belfort et la Haute-Saône en vigilance orange (ainsi que la Nièvre, l’Yonne, les Vosges et le Haut-Rhin). « En lien avec une goutte froide positionnée sur le pays, de fortes pluies orageuses se produisent ce mercredi entre la Bourgogne, la Franche-Comté et le sud du Grand-Est. Un front pluvieux quasiment stationnaire se met ensuite en place dans la nuit de mercredi à jeudi sur les Vosges, le Haut-Rhin et le nord de la Franche-Comté », indique Météo France dans son bulletin de vigilance.
Selon Météo France, « en début d’après-midi de mercredi, de fréquents orages se forment sur une partie de la Franche-Comté, ainsi que des Vosges au Haut-Rhin. En l’absence de flux marqué, ces orages se montrent peu mobiles. Ces cellules orageuses peuvent apporter des quantités importantes de pluie et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas. On attend souvent des quantités de l’ordre de 15 à 30 millimètres en parfois moins d’une heure et par accumulation, 50 à 70 mm en l’espace de douze heures, localement plus. Jeudi, les pluies ne régressent que lentement vers l’est, pouvant encore apporter des cumuls supplémentaires jusqu’à la mi-journée. L’épisode devrait alors prendre fin dans l’après-midi de jeudi, avec des pluies faibles continues résiduelles. »

Consignes de sécurité

La préfecture du Territoire de Belfort, dans un communiqué, insiste particulièrement sur les risques dans le nord Territoire : « Des pluies sont attendues sur le Territoire de Belfort, [peuvent] s’accumuler jusqu’à 70 mm localement. Ces cellules orageuses peuvent apporter des quantités importantes de pluie et provoquer localement du ruissellement et des inondations des points bas, notamment dans le sud du massif des Vosges. »
Elles rappelle également les consignes de sécurité en de telles circonstances :

  • Ne pas prendre sa voiture et reporter ses déplacements
  • Se soucier des personnes proches, de ses voisins et des personnes vulnérables
  • S’éloigner des cours d’eau
  • Ne pas sortir et s’abriter dans un bâtiment et surtout pas sous un arbre pour éviter un risque de foudre
  • Ne s’engager en aucun cas, à pied sur une voie immergée

,
Logo du FC Sochaux-Montbéliard, sur le bord de la pelouse du stade Bonal.

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace vendredi à Rouen

Forts de leur victoire 5 à 0 pour leur premier match à domicile, les joueurs du FC Sochaux vont jouer vendredi à 19 h 30 contre le FC Rouen.
Me Randall Schwerdorffer, avocat du Dr Péchier, indique que, dans le cadre actuel "on n'assumera pas la défense de Frédéric Péchier" - (Archive Le Trois Thibault Quartier)

Procès Péchier: les avocats de l’anesthésiste bisontin menacent de se retirer

Les défenseurs de l’anesthésiste bisontin dénoncent la faible montant de l’aide juridictionnelle et demandent que les parties civiles reversent 10 % de leur propre aide perçue. Une réunion de médiation est prévue le 2 septembre.
Le Frame running, dont Jean-Louis Saugier fait la promotion et qui pourrait l'emmener aux Jeux paralympiques. | ©Pierre-Yves Ratti

Étupes : trois roues pour redonner de la mobilité

Depuis 2010, Jean-Louis Saugier, ancien ingénieur de PSA, gère l’entreprise Colibrius, installée dans la pépinière d’entreprises de Technoland à Étupes. Cette entreprise s’attache à redonner de la mobilité aux personnes handicapées, aux personnes âgées et plus largement aux personnes à mobilité réduite. Le tout avec des engins à trois roues, dont un tout nouveau qui pourrait l’emmener aux Jeux paralympiques de 2028, à Los Angeles.

