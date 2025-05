Messicoles, les plantes spontanées compagnes des cultures

Du latin messis pour « moisson » et colere pour « habiter », une plante messicole est une plante qui accompagne les moissons. Dès la domestication des premières céréales au Néolithique, ces plantes ont colonisé les champs et évolué avec les pratiques agricoles, se dispersant au fil des échanges de semences.

Parfois vivaces, mais le plus souvent annuelles, les plantes messicoles sont des espèces pionnières qui se développent de manière spontanée dans les parcelles de plantes cultivées. Germant généralement en automne ou en hiver, elles viennent alors fleurir les champs entre mai et juin. Peu gourmandes en nutriments, les messicoles sont spécialistes des milieux de céréales à paille (blé, orge, épeautre, avoine…) où elles trouvent les conditions optimales à leur développement et où dans certaines proportions elles sont bénéfiques aux cultures. Elles peuvent aussi se trouver dans les vergers et vignes.