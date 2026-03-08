Le réchauffement climatique amplifie le risque de maladies liées aux tiques

Les tiques appartiennent à l’ordre des Ixodida, dans la famille des acariens. Avec une taille variant de quelques millimètres à environ un centimètre lorsqu’elles sont gorgées de sang, elles figurent parmi les plus grands acariens connus. On recense près de 900 espèces dans le monde, dont une quarantaine en France. Les genres les plus fréquents sur le territoire sont Ixodes, Dermacentor et Rhipicephalus.

La tique est un ectoparasite hématophage : elle se nourrit exclusivement du sang de vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles). L’être humain est un hôte accidentel, au même titre que les animaux domestiques ou sauvages.

Contrairement à une idée reçue, la tique ne se laisse pas tomber des arbres. Elle vit à proximité du sol. Pour atteindre un hôte, elle grimpe sur des herbes hautes, des fougères ou des buissons et attend, immobile, qu’un animal ou une personne la frôle : c’est la phase dite de « quête ».

Elle s’accroche ensuite à la peau grâce à un rostre — une pièce buccale rigide — et s’ancre fermement. On parle ainsi de morsure plutôt que de piqûre. Elle privilégie les zones chaudes et humides du corps : plis des genoux, aine, aisselles, cuir chevelu…

Présentes partout en France, surtout en dessous de 1 500 mètres d’altitude, les tiques colonisent les forêts, les prairies, les haies, les parcs et même les jardins. Les données du programme CiTIQUE montrent d’ailleurs que le jardin constitue le deuxième lieu d’exposition après la forêt.

Les tiques sont actives toute l’année, mais leur activité augmente au printemps et à l’automne, lorsque les conditions sont douces et humides — des paramètres directement influencés par le climat.