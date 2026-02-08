PUB

L’hiver, saison des virus respiratoires

masque obligatoire Haute-Saône
Le masque reste un bon moyen de limiter la propagation des virus. | archives © Le Trois P.-Y.R.
Partenariat

Grippe et autres virus circulent en hiver. Comment s’en protéger ? Voici quelques pistes proposées par Atmo BFC.

Article rédigé par Atmo BFC, association en charge de la qualité de l’air – PARTENARIAT

Chaque hiver, les virus respiratoires s’invitent dans notre quotidien : grippe, bronchiolite, Covid-19… des millions de personnes sont touchées, et les lieux clos deviennent de véritables carrefours de contagion. Pourtant, une étude surprenante menée aux États-Unis montre que la transmission de la grippe n’est pas automatique : tout dépend de la toux, de la ventilation et de la proximité. Comprendre ces conditions permet de se protéger intelligemment et de traverser la saison des virus avec moins d’inquiétude.

Qu’est-ce qu’un virus ?

Un virus est une particule microscopique capable d’infecter une cellule et de se multiplier uniquement en utilisant ses ressources. Certains virus provoquent des maladies et sont alors considérés comme des germes pathogènes.
La plupart des virus mesurent moins de 250 nanomètres, bien plus petits que la plupart des particules en suspension dans l’air surveillées par Atmo BFC, qui peuvent atteindre 10 micromètres, soit environ 40 fois la taille d’un virus.
On recense plus de 120 virus responsables de maladies humaines. Certains sont courants et généralement peu graves, comme le rhume, la varicelle, la rougeole, la mononucléose ou l’herpès. D’autres peuvent entraîner des complications sérieuses voire mortelles, comme la grippe, le VIH, le SRAS, la grippe aviaire, la variole ou le virus Ebola.

Les voies de contamination

Les virus peuvent se transmettre de multiples façons : par l’air, l’eau, les aliments, le contact direct avec une personne, par des animaux ou via des objets contaminés.
La facilité de transmission dépend de la quantité de virus présente dans l’organisme et de leur localisation. Par exemple, le VIH, qui se trouve en faible quantité dans le sang et les sécrétions, se transmet surtout par contact sexuel. À l’inverse, la grippe se multiplie abondamment dans la muqueuse nasale : une personne infectée en éternuant ou en toussant projette le virus dans l’air et sur ses mains. Si une autre personne respire ces particules ou touche des surfaces contaminées, elle peut être infectée.
Les virus aéroportés les plus connus sont la grippe, la varicelle, la rougeole et, plus rarement, la tuberculose.

De l’importance de se couvrir le nez et la bouche

Les virus se propagent très facilement par de minuscules gouttelettes projetées lorsqu’une personne tousse ou éternue. L’éternuement est un réflexe involontaire qui expulse brusquement de l’air par le nez ou la bouche, déclenché par l’irritation de la muqueuse nasale ou par un corps étranger. Il sert à nettoyer les voies respiratoires de poussières, allergènes, bactéries ou virus.
Lorsque la muqueuse est irritée, elle envoie un signal au cerveau via le nerf trijumeau. Le cerveau commande alors la contraction des muscles respiratoires, provoquant l’expulsion de l’air à une vitesse pouvant atteindre 150 km/h. Les paupières se ferment souvent pour protéger les yeux, et l’air est dirigé vers le nez pour éliminer les impuretés.
Un éternuement peut propulser jusqu’à 40 000 gouttelettes de 0,5 à 12 micromètres. Les plus fines restent en suspension dans l’air plusieurs minutes et peuvent parcourir plusieurs mètres. La grippe, par exemple, est particulièrement contagieuse parce qu’elle peut se transmettre via ces fines gouttelettes en suspension, appelées aérosols, très riches en virus.
Pour limiter la transmission, il est recommandé d’éternuer dans un mouchoir à usage unique ou dans le creux du coude plutôt que dans les mains, afin d’éviter de contaminer les surfaces et les personnes autour.

La transmission de la grippe remise en cause ?

Contrairement aux idées reçues, la grippe ne se transmet pas automatiquement dès qu’une personne malade se trouve dans la même pièce. Une étude récente menée par l’Université du Maryland et publiée dans PLOS Pathogens a observé des personnes grippées vivant pendant plusieurs jours dans un espace clos avec des volontaires sains, multipliant les interactions du quotidien et partageant des objets. Malgré la proximité et le temps passé ensemble, aucun cas de transmission n’a été détecté.
Les chercheurs expliquent ce résultat par plusieurs facteurs. Les malades toussaient très peu, limitant la projection de virus dans l’air, et l’espace était constamment ventilé, ce qui a dilué les particules virales. L’étude montre donc que la transmission dépend non seulement de la présence du virus, mais aussi de l’intensité des symptômes, de la qualité de l’air et de la sensibilité des personnes exposées. Les auteurs soulignent que la grippe reste contagieuse, surtout dans des lieux clos et mal ventilés, et que certaines mesures simples sont efficaces pour réduire le risque : aérer régulièrement, améliorer la ventilation et porter un masque en cas de contact rapproché avec une personne malade.
Cette expérience confirme que comprendre les conditions réelles de transmission permet de se protéger de manière plus ciblée, sans céder à la peur automatique dès qu’un malade est présent dans la même pièce (Source : Lai & Milton, 2022, PLOS Pathogens).

Les bons gestes

  • Je lave mes mains régulièrement avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique
  • Je tousse et éternue dans mon coude ou dans un mouchoir à usage unique, puis le jette
  • Je porte un masque en cas de symptômes ou lors de contact avec des personnes fragiles
  • J’aère régulièrement les pièces de mon logement ou de mon lieu de travail, plusieurs fois par jour, pour renouveler l’air
  • Je me fais vacciner contre la grippe et le Covid-19, surtout si je suis à risque (plus de 65 ans, femmes enceinte, personnes atteintes d’une maladie chronique et/ou immunodéprimées, jeunes enfants, notamment les nourrissons de moins de 6 mois pour la bronchiolite et la grippe)
  • Je garde mes distances et limite les contacts rapprochés avec les personnes malades
  • Je nettoie les surfaces fréquemment touchées et évite de partager des objets personnels

Nos derniers articles

En 2026, le fonds est venu en aide de la Ligne des orges remarquable, pour sa communication. | Copie d'écran site Ligne des orgues remarquables

Belfort : un fonds pour favoriser les partenariats avec le canton du Jura

Le conseil départemental du Territoire de Belfort et la République et Canton du Jura lancent un appel à projets transfrontaliers dans le domaine des arts, du sport et de la jeunesse et du patrimoine.
Une campagne de dépistage des problèmes de vue organisée par la Fondation Delfingen.

Anteuil : Delfingen démultiplie les engagements de sa fondation avec Solar Impulse

La fondation d’entreprise du Groupe Delfingen, à Anteuil, et la Fondation Solar Impulse, du Suisse Bertrand Piccard, viennent d’annoncer un partenariat.
,
Daniel Granjon dans son bureau à la mairie de Mathay.

Après 49 ans à la mairie de Mathay, Daniel Granjon prend sa retraite d’élu

Daniel Granjon a passé 49 ans à la tête de la mairie de Mathay. Il est considéré comme l'édile du Pays de Montbéliard avec le plus d'expérience. Mais à l’aube des élections municipales, il a décidé de ne pas briguer un nouveau mandat. L'occasion pour lui de revenir sur son parcours.

Découvrez aussi

Accédez rapidement à une sélection d’articles locaux, proche de chez vous dans le Nord Franche-Comté

Derniers articles
Politique
Économie & Social
Société
Environnement
Culture
Dossiers de la rédaction
letrois articles

Soutenez Le Trois

Aidez-nous à installer et développer un site d’informations en accès gratuit dans le nord Franche-Comté! Letrois.info vous propose de l’info locale de qualité pour vous aider à comprendre les grands enjeux de la région de Belfort-Montbéliard-Héricourt, qui constitue un bassin économique et un bassin de vie au-delà des frontières administratives.

Ok, je donne tous les mois
Ok, je donne une seule fois

Le saviez-vous ?
Votre don est défiscalisable à hauteur de 66%.
En savoir plus

Newsletter

Recevez par email les principales
actualités du nord Franche-Comté,
ainsi que l’information « À la Une » à ne surtout pas manquer !

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Pour en savoir plus, consultez la page des données personnelles

Proche de chez moi

Retrouvez les derniers articles en lien avec votre commune

Belfort
Héricourt
Delle
Montbéliard
Audincourt
Sochaux
Sélectionner ma commune

Partout avec moi

Téléchargez notre application sur votre smartphone et restez informé !

Téléchargez l'app

Petites annonces immobilières

Toutes les annonces de nos agences partenaires

101 Appartements8 Immeubles52 Maisons16 Terrains
Annonces immobilières

Kiosque

Retrouvez tous les hors-séries de la rédaction autour du nord Franche-Comté.
Emplois, immobilier, industrie… tous les sujets qui vous concernent !

Accéder au kiosque
Nouveau

Agenda

Retrouvez l’agenda des sorties, des animations, des spectacles, des expositions, des fêtes et des manifestations sportives dans le nord Franche-Comté.

Territoire de Belfort
Haute-Saône
Doubs
Tout l'agenda NFC