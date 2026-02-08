L’hiver, saison des virus respiratoires

Contrairement aux idées reçues, la grippe ne se transmet pas automatiquement dès qu’une personne malade se trouve dans la même pièce. Une étude récente menée par l’Université du Maryland et publiée dans PLOS Pathogens a observé des personnes grippées vivant pendant plusieurs jours dans un espace clos avec des volontaires sains, multipliant les interactions du quotidien et partageant des objets. Malgré la proximité et le temps passé ensemble, aucun cas de transmission n’a été détecté.

Les chercheurs expliquent ce résultat par plusieurs facteurs. Les malades toussaient très peu, limitant la projection de virus dans l’air, et l’espace était constamment ventilé, ce qui a dilué les particules virales. L’étude montre donc que la transmission dépend non seulement de la présence du virus, mais aussi de l’intensité des symptômes, de la qualité de l’air et de la sensibilité des personnes exposées. Les auteurs soulignent que la grippe reste contagieuse, surtout dans des lieux clos et mal ventilés, et que certaines mesures simples sont efficaces pour réduire le risque : aérer régulièrement, améliorer la ventilation et porter un masque en cas de contact rapproché avec une personne malade.

Cette expérience confirme que comprendre les conditions réelles de transmission permet de se protéger de manière plus ciblée, sans céder à la peur automatique dès qu’un malade est présent dans la même pièce (Source : Lai & Milton, 2022, PLOS Pathogens).