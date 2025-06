Les vagues de chaleur charrient l’ozone

La saison estivale est aussi la saison de l’ozone, polluant dit « secondaire » qui se forme à partir d’autres polluants et dans des conditions bien particulières, notamment bien ensoleillées. De fait, il n’est pas rare que des épisodes de pollution à l’ozone surviennent à cette période de l’année. Ces derniers jours en France, alors que le mois de juin est particulièrement chaud, sec et ensoleillé, certaines régions ont déjà été le siège d’épisodes de pollution à l’ozone, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. Focus sur l’ozone, ses enjeux et les bons gestes en cas d’épisode de pollution.

L’ozone n’est pas un polluant émis directement. C’est un polluant dit « secondaire », qui résulte de l’action du rayonnement solaire sur certains composés « précurseurs » tels les oxydes d’azote (NO et NO 2 ) et les composés organiques volatils (COV), d’origine industrielle et automobile pour l’essentiel. La météorologie est un facteur qui influe fortement sur la formation de l’ozone : en général, plus il y a de soleil et de chaleur, plus la formation d’ozone dans l’air est importante.

En outre, la pollution par l’ozone apparaît surtout l’été, lorsque l’ensoleillement est intense. Les plus fortes concentrations sont le plus souvent mesurées en milieu ou fin d’après-midi (forte intensité solaire favorisant les réactions chimiques) et par vent faible (stagnation des polluants dans l’atmosphère), en périphérie des zones émettrices des polluants primaires puis transportées sur de longues distances.