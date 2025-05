Les PFAS, c’est quoi ?

Les PFAS sont souvent qualifiés de « polluants éternels », en raison de leur extrême persistance dans l’environnement. Leur structure chimique très stable les rend en effet résistants aux processus naturels de dégradation, mais aussi difficiles à éliminer avec les techniques classiques de traitement de l’eau, des sols ou des déchets.

Résultat : ces substances s’accumulent dans l’environnement, se dispersent sur de longues distances et contaminent durablement de nombreux milieux — y compris les plus reculés. On les retrouve dans les sols, les rivières, les lacs, les nappes phréatiques, l’eau de pluie, les sédiments, la neige de l’Everest ou encore les glaces polaires. Cette pollution diffuse entraîne une contamination progressive de la chaîne alimentaire.

Toute la population est aujourd’hui exposée aux PFAS, principalement via l’alimentation : poissons et fruits de mer, œufs, viande, fruits et eau potable sont identifiés comme les principales sources. L’inhalation de poussières et de particules dans l’air intérieur est également suspectée de contribuer à l’exposition.

Côté santé, les PFAS sont associés à de nombreux effets nocifs, y compris à faibles doses et sur le long terme. Ils peuvent provoquer des troubles hormonaux (notamment de la thyroïde), une augmentation du taux de cholestérol, des atteintes hépatiques, ainsi que certains types de cancers (reins, testicules). Chez les femmes enceintes et les enfants à naître, des effets sont également suspectés : faible poids à la naissance, perturbations du développement, réponse réduite aux vaccins, développement anormal de la glande mammaire… En 2023, deux PFAS majeurs ont été classés par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) : le PFOA comme cancérigène certain et le PFOS comme cancérigène probable.

L’étude ESTEBAN : une imprégnation généralisée

L’étude française ESTEBAN (Étude de santé sur l’environnement, la biosurveillance, l’activité physique et la nutrition), menée par Santé publique France entre 2014 et 2016, a évalué la présence de 17 PFAS dans le sang de 744 adultes et 249 enfants. Résultat : le PFOS et le PFOA ont été détectés chez 100 % des participants, y compris chez les plus jeunes. Ces substances étaient pourtant déjà interdites en Europe (depuis 2009 pour le PFOS et 2020 pour le PFOA).

L’étude a également mis en évidence un lien entre le niveau d’imprégnation et la consommation de certains aliments, notamment les produits de la mer, les œufs et les abats, confirmant l’alimentation comme voie principale d’exposition.