Les feux de forêt, une menace mondiale pour la qualité de l’air

L’Organisation météorologique mondiale (OMM), agence des Nations Unies, a publié le 5 septembre dernier son bulletin annuel sur la qualité de l’air et le climat. Le document met en lumière un phénomène de plus en plus préoccupant : les feux de forêt, de plus en plus fréquents et intenses avec le réchauffement climatique, libèrent un « mélange toxique » de polluants. Ces fumées ne restent pas confinées aux zones incendiées : elles se déplacent sur des milliers de kilomètres, impactant la qualité de l’air et la santé de millions de personnes à travers le monde !

En 2024, l’Europe du Sud, l’Amérique du Nord, l’Amazonie et la Sibérie ont été le théâtre de mégafeux dévastateurs. Ces incendies ont brûlé des milliers d’hectares, déplacé des populations et détruit des écosystèmes entiers. Mais leurs effets ne s’arrêtent pas là : les polluants qu’ils dégagent persistent dans l’atmosphère et sont transportés à grande échelle par les vents. L’OMM a ainsi observé des niveaux inhabituels de particules fines en Afrique centrale et en Europe, directement liés à ces incendies.

Le changement climatique, en favorisant la sécheresse et les vagues de chaleur, crée des conditions propices à ces feux et contribue à la dégradation de la qualité de l’air.