Les éleveurs de chevaux comtois dévoués à la survie de l’espèce

Dans la maison de Jean-François Courtot, éleveur de chevaux comtois à Trévenans, des dizaines de photos sont dispatchées à travers les pièces. Certaines en couleur, d’autres en noir et blanc. Des années entières et plusieurs générations s’étalent sur les murs et les étagères. Dans sa famille, on est éleveur de chevaux comtois de père en fils. Son père, son grand-père et ses arrières-grands-parents avant lui ont fait naître, ont élevé et ont vendu des chevaux de trait. Après une brève interruption de l’activité, Jean-François a repris les rênes en 1984 et est propriétaire aujourd’hui de dix juments. Il est également président départemental de l’Association nationale du cheval de trait comtois (ANCTC).

« Avec neuf races de chevaux de trait, la France est le seul pays d’Europe à avoir autant de races en vie », s’enthousiasme Jean-François. Et le trait comtois les domine toutes. 3 500 naissances sont recensées en moyenne chaque année, contre 2 500 pour le cheval de trait breton – la deuxième espèce la plus répandue. À titre de comparaison, le cheval de trait boulonnais ne compte que 150 naissances par an.

Bien que la Franche-Comté soit le berceau du trait comtois, il est présent dans tout l’Hexagone, principalement dans les massifs montagneux. Jusque dans les Pyrénées-Atlantiques où se trouve étonnamment sa plus grande concentration. « C’est un cheval avec un caractère froid, explique Jean-François Courtot, qui détaille les atouts de l’espèce. Il est calme, bien dans sa tête la plupart du temps et donc relativement facile à utiliser. »