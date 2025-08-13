Les canicules sont-elles plus dangereuses quand elles durent ?

La littérature scientifique reste mesurée sur le sujet et peu d’études se sont spécifiquement penchées sur les conséquences directement liées à la durée de la canicule. Déjà anciens, certains travaux apportent toutefois quelques éléments de réponse. Une étude, publiée en 2011 dans la revue Epidemiology, à partir de données sur une centaine de vagues de chaleur aux Etats-Unis, concluait ainsi à un « petit effet » aggravant pour les épisodes durant plus de quatre jours.

Mais le plus souvent, le risque se résume « à l’effet isolé des températures de chaque jour »: autrement dit, le dixième jour d’une canicule n’est pas forcément plus dangereux ou meurtrier que le troisième.

Plus largement, les études ne vont pas toutes dans le même sens. « Certains travaux concluent à un effet d’accumulation significatif sur la mortalité, mais d’autres enregistrent des conclusions différentes d’une ville à l’autre », arrivant parfois à la conclusion que la durée d’exposition à la chaleur n’a qu’un effet « minimal ou négligeable », selon un travail de synthèse publié en 2018 dans la revue Science Of The Total Environment.

Reste que ces dernières années, la recherche a progressé sur certains aspects sanitaires des fortes chaleurs, ce qui pourrait potentiellement changer la donne. C’est notamment le cas des effets nuisibles des canicules, voire simplement de la chaleur, sur le sommeil.

Cet impact a notamment été mis en avant en 2024 par le Lancet Countdown, un rapport publié chaque année par la revue médicale de référence pour faire le point sur les effets sanitaires du réchauffement climatique. « L’exposition à la chaleur affecte également de plus en plus (…) la qualité du sommeil, ce qui a ensuite des conséquences sur la santé physique et mentale », résument les auteurs.

Or, l’effet négatif d’un mauvais sommeil tend à s’accumuler au fil des nuits difficiles. en perturbant les capacités de récupération de l’organisme. Une synthèse de plusieurs études scientifiques, publiée mi-2024 dans la revue Sleep Medicine, soulignait ainsi que « la hausse des températures induite par le changement climatique et l’urbanisation constitue une menace planétaire pour le sommeil ».