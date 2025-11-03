Le zoo de Mulhouse réintroduit des tortues cistudes sur les rives sauvages du Rhin

La qualité de l’air intérieur est un sujet « invisible » mais omniprésent dans notre vie quotidienne. Avec près de 80 à 90 % de notre temps passé chaque jour dans des espaces clos, nous nous exposons à une multitude de polluants susceptibles d’impacter notre santé. Parmi ces polluants figure le radon, gaz d’origine naturelle, inodore et incolore, surtout connu pour ses propriétés radioactives… et comme la seconde cause de mortalité par cancer du poumon après le tabac. A l’occasion de la journée européenne du radon, célébrée vendredi 7 novembre prochain, intéressons-nous à ce polluant encore trop méconnu…