Le Territoire de Belfort, petit, mais grand par la sobriété électrique

Aux yeux d’Enedis, Belfort a aussi profité du très bon maillage des compteurs communicants Linky, avec 76.000 compteurs installés et 93% des sites départementaux raccordés, ce qui permet de bien identifier les pics de consommation par zones et de sensibiliser la population. Les compteurs ont été raccordés avec un système d’alarme défaut, qui permet de détecter les pannes d’éclairage public ou les branchements illicites. “Quand on sait que 40% de la consommation est tirée par l’éclairage public, on comprend vite qu’il faut investir et mieux piloter les données”, relève Yoann Rossignol.

La taille du département, avec ses quelque 141.000 habitants, est aussi un atout car elle permet de faire passer des messages “et de parler d’une seule voix”, selon M. Rossignol. Celui-ci se souvient notamment de la campagne de communication de la ville de Belfort qui a piloté un plan de sobriété présenté “très tôt” aux habitants, en septembre 2022. Cette campagne était notamment portée sur l’extinction de l’éclairage public de 01H00 à 05H00 du matin, à partir du 15 novembre 2022.

“La première chose, c’est qu’il y a eu un gros travail sur l’éclairage public”, soulignait avant l’été l’ex directeur territorial Mohammed Hamdani à l’AFP. Une fois réglées les pannes, beaucoup de communes ont suivi en éteignant l’éclairage public la nuit, puis se sont engagées en baissant le chauffage dans les bâtiments publics.