Le quartier des Cités Blanches de Valentigney équipé d’un compostage partagé

« Tenez, prenez un bio-seau », propose Catherine Salles, chargée de mission compostage à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Le père et le fils, habitants du quartier des Cités Blanches à Valentigney, repartent avec les seaux et les sacs en papier kraft allant avec. Ce mercredi 28 janvier, les habitants du quartier sont invités à venir inaugurer le site de compostage partagé installé rue du cercle. Les trois bacs, mis en place le matin même, sont déjà opérationnels. Mais avant que les habitants puissent s’en servir, Catherine Salles leur partage les bons gestes.
« Il ne faut pas mettre de viande ni de poisson et le pain, c’est en petite quantité », expose-t-elle. Pour le reste, les restes de nourriture peuvent être jetés dans le bac : coquilles d’œufs, épluchures, marc de café ou encore les restes de repas végétaux. Pour éviter les erreurs, elle distribue un guide à accrocher sur le réfrigérateur. Une mère de famille s’en empare et le tend à son fils. « C’est surtout lui qui voulait participer », explique-t-elle.
Un site à l’initiative des habitants
Cette initiative part de monsieur et madame Barbier, un couple du quartier. « Ils m’ont contacté en septembre pour savoir si c’était possible », se souvient Catherine Salles. Les habitants sont partis d’un constat : la bioborne la plus proche du quartier est située à plus d’un kilomètre (lire notre article). Un éloignement qui ne permettait pas aux personnes âgées de s’y déplacer quotidiennement. Le compostage partagé a alors été une solution de proximité et concrète pour la valorisation des déchets.
Après l’accord de la maire de Valentigney, les bacs se trouvant sur un terrain communal, et le soutien technique de PMA, le compostage a été mis en place. Le couple ainsi qu’un autre habitant auront la responsabilité de l’entretien des bacs. « Ils se sont engagés à faire un entretien régulier. Mettre un peu de broyat de bois pour faire l’équilibre des déchets et puis de mettre un petit coup de griffe pour aérer la matière », liste Catherine Salles.
Dans quelques mois, les habitants pourront profiter du compost
Le site de compostage est divisé en trois bacs. Celui du milieu est ouvert aux habitants, ils pourront y mettre leurs déchets. « Le bac qui est complètement à votre gauche servira pour la maturation du compost. Parce que les déchets, ils se décomposent en environ douze mois », explique Catherine Salles aux habitants. Celui de droite est destiné à maintenir l’équilibre du compost. La chargée de mission compostage le rappelle, les bactéries et les champignons qui travaillent à la décomposition ont besoin d’oxygène.
Sur les environ 70 foyers du quartier des Cités Blanches, 26 se sont déclarés favorables à la démarche. Un enthousiasme témoigné lors de l’inauguration où une dizaine de personnes sont venues dès l’ouverture pour récupérer toutes les informations nécessaires. Il leur reste plus qu’à attendre quelques mois avant d’avoir du compost et pouvoir l’utiliser dans leur jardin.