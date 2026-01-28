Le quartier des Cités Blanches de Valentigney équipé d’un compostage partagé

« Tenez, prenez un bio-seau », propose Catherine Salles, chargée de mission compostage à Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). Le père et le fils, habitants du quartier des Cités Blanches à Valentigney, repartent avec les seaux et les sacs en papier kraft allant avec. Ce mercredi 28 janvier, les habitants du quartier sont invités à venir inaugurer le site de compostage partagé installé rue du cercle. Les trois bacs, mis en place le matin même, sont déjà opérationnels. Mais avant que les habitants puissent s’en servir, Catherine Salles leur partage les bons gestes.

« Il ne faut pas mettre de viande ni de poisson et le pain, c’est en petite quantité », expose-t-elle. Pour le reste, les restes de nourriture peuvent être jetés dans le bac : coquilles d’œufs, épluchures, marc de café ou encore les restes de repas végétaux. Pour éviter les erreurs, elle distribue un guide à accrocher sur le réfrigérateur. Une mère de famille s’en empare et le tend à son fils. « C’est surtout lui qui voulait participer », explique-t-elle.