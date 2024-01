Le nord Franche-Comté touché par un épisode de pollution aux particules fines

« Les concentrations en particules fines (PM10) sont actuellement élevées et en augmentation », indique Atmo Bourgogne-Franche-Comté, association en charge du suivi de la qualité de l’air, dans son bulletin d’alerte, publié ce vendredi en fin d’après-midi. L’absence de vent, les faibles températures et les inversions thermiques laissent redouter un dépassement des seuils aux particules fines. Le seuil est de de 50 g/m3/j. Six des huit départements de la région sont concernés par cet épisode de pollution. On attend aussi de nombreuses émissions, liées au chauffage et à l’épandage agricole. L’hiver est particulièrement propice à ces épisodes (lire notre article).