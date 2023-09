Le Jura suisse innove pour lutter contre la drosophile du cerisier

Des chercheurs d’Agroscope et du Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) à Delémont ont donc relâché près d’un millier de guêpes parasitoïdes dans ces deux cantons, à proximité immédiate des fruits attaqués. « Ces guêpes vont parasiter les larves du ravageur qui seront ensuite décimées », explique le communiqué. Les équipes de recherche mèneront ensuite une enquête dans la région pour voir si la guêpe est en mesure « de s’établir ».

Des démarches similaires ont été menées aux États-Unis, en Italie et en France. « On pourrait donc disposer à moyen, voire à long terme, d’un antagoniste naturel pour la drosophile du cerisier afin qu’elle ne puisse pas continuer à se reproduire librement », espèrent les autorités suisses. « L’objectif est de réduire naturellement la taille de leurs populations et de diminuer ainsi les dégâts causés à la production agricole sans utilisation de produits phytosanitaires supplémentaires », ajoutent-elles.