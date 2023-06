Le dispositif de soutien aux dirigeants Casques bleus alerte sur l’état de santé des dirigeants. L’antenne du nord Franche-Comté reçoit de plus en plus de demandes. Et la tendance depuis le début de l’année est encore à l’accélération. Entretien avec la présidente du dispositif, Caroline Debouvry, et le secrétaire général, Yannick Gérome.